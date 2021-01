Esta es la decisión de Dimayor sobre el calendario del fútbol

La asamblea de la Dimayor que se lleva a cabo este jueves decidió no modificar el calendario de la liga, que debe arrancar este fin de semana, como lo proponía el club Jaguares.

"No se modificó el fixture de la Liga, hubo una discusión sobre la igualdad deportiva de Jaguares", le confirmó una fuente a EL TIEMPO.



Jaguares se siente perjudicado por el calendario que anunció la Dimayor el 30 de diciembre. “El sorteo que se inventaron no puede ser válido. Se pierde el equilibrio deportivo y se violan los estatutos”, dijo Nelson Soto, presidente del equipo.



Jaguares, que pelea el descenso, señalaba que dentro del período le tocaba repetir visita de cinco partidos, algo que ya había hecho el semestre pasado y sentía que esa medida era injusta.



De igual manera, los dirigentes señalan que el fútbol arranca normalmente este fin de semana, como estaba planeado, pero ahora el tema es el préstamo de los estadios, pues varias ciudades, como Bogotá, anunciaron que debido al alto número de contagios y a las ocupaciones de camas UCI en el país por la pandemia no autorizan la realización de los partidos en El Campín y en Techo.



En estos momentos, la asamblea discute el tema de los derechos internacionales.



Deportes