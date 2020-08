El fútbol colombiano sigue en vilo: la reanudación tardaría más tiempo

Este viernes los dirigentes del fútbol colombiano tuvieron reunión informal para definir la fecha de reanudación de los campeonatos.

La Dimayor estaba en espera de la resolución 993 del Gobierno que tuvo algunas modificaciones solicitadas por los propios clubes, en aspectos como concentraciones, inscripciones de futbolistas (de 27 a 30), autorización a menores y desplazamientos, y sin la cual no podían concretar reanudar competición el próximo 12 de septiembre como era la intención inicial.



(Le puede interesar: Ya no sería el 12: el Gobierno contempla otra fecha para el fútbol)



En la reunión, y en vista de que el documento no estaba listo, los clubes no pudieron concretar la fecha para el regreso del fútbol. El presidente Fernando Jaramillo planteó el 19 de septiembre como la nueva fecha para la reanudación del campeonato, que está suspendido desde marzo por la pandemia del covid-19. Pero los clubes insistieron en que quieren que sea el 12, porque el calendario ya les queda muy apretado para terminar el campeonato.



"No definimos nada, estamos desesperado por arrancar. Paramos primero y vamos a arrancar de últimos", dijo un presidente consultado.



La Dimayor sigue en espera de que se modifique la resolución para poder confirmar la fecha para la reanudación. Si llegaba este mismo viernes o el fin de semana, podían replantear para lograr arrancar el 12.



Además, ratificaron que la idea es mantener el sistema que ya ha sido aprobado, de terminar la Liga I.



La otra semana los dirigentes serían citados a una asamblea en la que esperan ya tener certeza sobre el futuro de la competición.



El pasado jueves el propio ministro de deporte, Ernesto Lucena, dijo que pensaba que la fecha sería el 19, debido a esas modificaciones que tuvieron que hacer a la resolución.



