Dimayor por fin decidió la demanda de Rionegro en el caso Carrascal

Uno de los temas pendientes de estudio por parte de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor era la demanda de Rionegro Águilas, que reclamó los puntos del partido que perdió contra el Tolima el pasado 26 de julio, por supuesta inscripción irreglamentaria del jugador Rafael Carrascal.

Tolima incluyó en ese partido en planilla a Carrascal, pese a que el jugador había presentado renuncia al club de Ibagué y a que ya había firmado con el América. De hecho, ni siquiera estaba en el estadio ese día, pues ya había viajado a Cali.

Rafael Carrascal apareció en el listado de suplentes para el partido contra Rionegro, pero no estaba siquiera en el estadio. Foto: Archivo particular

En su momento, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) considero eso como una acción para perjudicar al jugador, pues la reglamentación impide que un futbolista actúe con otro club si aparece inscrito para un partido oficial. Finalmente, la Dimayor le expidió una habilitación provisional para que pudiera jugar mientras se resuelve el conflicto entre los clubes.



La Comisión Disciplinaria del campeonato decidió no acceder a las pretensiones de Rionegro. El argumento, que Carrascal, en el momento en que se jugó ese partido, aún pertenecía a la nómina del Tolima.



"(...)El Comité considera que el jugador estaba reglamentariamente inscrito para la fecha del partido, habida cuenta que el contrato laboral se mantenía vigente y por otra parte el club no había sido notificando de la solicitud de inscripción del club América de Cali S.A. ante la Dimayor. Concretamente el día del partido entre Talento Dorado y el Club Deportes Tolima S.A. –viernes 26 de julio de 2019- Rafael Carrascal

Avilés estaba inscrito en la Dimayor como jugador del Deportes Tolima, lo que demuestra la buena fe de este equipo y, sólo en las horas de la noche de ese mismo día –en horario no laboral– al Club Deportes Tolima se le informó mediante el procedimiento CEJ 004 de 2019, que Rafael Carrascal había firmado contrato laboral con el Club América de Cali", dice la resolución.



Por lo pronto, la Comisión le concedió a Rionegro los recursos de reposición y apelación. Pero además, ahora tiene un nuevo caso por resolver, porque el mismo club demandó el partido contra América de Cali por la inclusión, como titular, de... Rafael Carrascal. El tribunal admitió la demanda.



DEPORTES