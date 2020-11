Los grupos de la Liguilla de eliminados: Cúcuta, por ahora, por fuera

Aunque la Dimayor aún no lo ha hecho oficial, todo parece indicar que el Cúcuta Deportivo no hará parte de la Liguilla de equipos eliminados de las finales, en la que se luchará por un cupo para la Copa Suramericana de 2021.

El Cúcuta tiene suspendido el reconocimiento deportivo y además hay una orden de liquidación judicial por parte de la Superintendencia de Sociedades. Su situación deportiva y económica ha impedido que la Dimayor elabore los grupos del torneo de eliminados.



Cabe recordar que esta distribución se hace por regiones y no por sorteo, pensando en una cercanía geográfica. Así las cosas, los grupos son los siguientes:



Grupo A: Envigado, Medellín, Águilas Doradas y Pereira.

Grupo B: Millonarios, Once Caldas, Patriotas y Boyacá Chicó.

Grupo C: Alianza Petrolera, Jaguares y Bucaramanga.



La Liguilla comenzaría a jugarse este jueves, de acuerdo con el calendario que aprobó la Dimayor en épocas de cuarentena. Sin embargo, este miércoles está citada una asamblea extraordinaria para estudiar la situación del Cúcuta Deportivo.



El torneo se jugará a una sola vuelta y los dos equipos de cada grupo mejor ubicados en la fase todos contra todos tendrán ventaja, pues disputarán dos partidos en su estadio. Clasifican el primero de cada grupo y el mejor segundo.



Las semifinales también serán a partido único: el local será el mejor ubicado sumando fase todos contra todos y cuadrangulares. Y la final también tendrá un solo partido.



El ganador de ese torneo jugará contra el primero de la reclasificación que no haya sido campeón o subcampeón, no tenga cupo a Libertadores o no haya clasificado a Suramericana por el acumulado del año.



