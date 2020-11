¿Y la deuda con los jugadores? El salvavidas de Dimayor al Cúcuta

Cúcuta Deportivo es más noticia por sus líos y sus deudas que por su juego. De fútbol, ni hablar: es último en la Liga, con 14 puntos, y si no está peleando descenso es porque tiene ahorros de años anteriores.

El Ministerio del Deporte ordenó suspenderle el reconocimiento deportivo el pasado 29 de octubre y el club aseguró que la deuda que generó esa decisión ya fue saldada. Pero ahora se viene, cómo no, otro escándalo relacionado con el club.



Este miércoles habrá audiencia en la Superintendencia de Sociedades, en la que se analizará, una vez más, el incumplimiento del acuerdo de reorganización.



Por tal razón el club le solicitó a la Dimayor hace un par de días un adelanto de 1.500 millones de pesos, que serán destinados para el pago de diferentes deudas que hasta la fecha no ha cumplido y que le podrían hacer perder el reconocimiento deportivo.



En una carta que el club le envió a la entidad que asocia a los clubes del fútbol colombiano, José Augusto Cadena, dueño y presidente del Cúcuta, señaló cómo será distribuido el dinero que le dará la Dimayor: 910'302.704 millones para el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Cúcuta, 543'376.260 para el Municipio de Cúcuta, 2'070.791 para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 340'000.000 para la DIAN.



Sin embargo, dentro de los terceros (como se le conoce a los que les debe) no aparecen los jugadores que pasaron por el club en el 2019. En varias oportunidades, la mayoría de los jugadores que se vistieron con los colores del equipo motilón han señalado que aún les deben dinero.



Lo más grave del tema es que la Dimayor les cogió la caña y envió una carta a los presidentes de los demás clubes en que les pide autorización para realizar ese anticipo, que será descontado de los dineros que deberá recibir el club en 2021 por concepto de derechos de televisión. Es decir, está hipotecando buena parte de sus ingresos de la próxima temporada.



El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, envió el documento a los clubes afiliados y la votación se cerraba este martes.



En repetidas oportunidades, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) ha denunciado los incumplimientos del Cúcuta, no solo en cuanto a salarios, sino también en lo relacionado con los protocolos sanitarios, ahora que el plantel está exiliado en Armenia. Ahora, habrá que esperar el resultado de la audiencia en Supersociedades.



DEPORTES

Con Futbolred

