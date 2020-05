Las dudas clave que tiene Mindeporte con el protocolo de la Dimayor

El regreso del fútbol a Colombia todavía tiene que esperar un poco más. De momento se han ido cumpliendo con el conductor regular que está establecido. La Dimayor le hizo entrega al Ministerio del Deporte un protocolo de 71 páginas para la reactivación y este lunes el ministro Lucena le envió al organismo y a la Federación Colombiana de Fútbol 10 interrogantes que quedaron, tras hacer este estudio.

Fueron 10 dudas muy claras, a las que la Dimayor ya se puso en la tarea para responder al ministro Lucena. "La Dimayor en apoyo con el Departamento Médico de la Federación Colombiana de Fútbol y demás áreas involucradas de la institución, trabajan de manera conjunta para entregar las respuestas correspondientes al Ministerio del Deporte y a su ministro Ernesto Lucena", dice el comunicado del ente.



Sin embargo, hay algunos puntos claves en los que hizo énfasis Lucena a la hora de hablar de este protocolo para poder pensar en que en un futuro no muy lejano se pueda vivir la fiesta del fútbol.



"Los recursos para el testeo de los jugadores cada vez que pisan la cancha es fundamental, debemos tener la mayor certidumbre de que no están contagiados y en caso de que existiera alguno cuál será el protocolo de manejo con él y los que estuvieron a su alrededor. Es importante también saber cuál será el formato del torneo, porque eso nos permitirá saber la forma de testeo y manejo en caso de que haya alguno contagiado", dijo el ministro en entrevista con Win Sports.



Además, Lucena fue muy claro en que es importante tener estadios con cuatro camerinos y conocer cuál será el formato para así evaluar las ciudades que puedan cumplir con los requisitos y saber la forma en que se va a reactivar el fútbol.



"Como el formato es fundamental, así sabremos qué ciudades lo pueden cumplir. Bucaramanga, Tunja, Cali, Medellín, Eje Cafetero, Bogotá y otras más, son lugares que tienen estadios que permiten hacerlo. Sería así ese formato, propuesto por el Gobierno, de un todos contra todos en una sola ciudad, de cada grupo saldrían 2 y luego un octogonal final en una ciudad. Aun así, la curva epidemiológica de cada ciudad dictaminará si se puede o no hacer el formato", añadió.



Por otro lado, expresó que todo se tiene que manejar con los tiempos normales. Primero se deben despejar las dudas que planteó el Ministerio del Deporte y también será clave la opinión del Ministerio de Salud.



"Aspiramos a que los cuestionamientos que entregamos nos lo resuelvan entre esta y la otra semana y después los que vaya haciendo el Ministerio de Salud", dijo.



