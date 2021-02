Dimayor lanza el 'fair play' financiero: ¿en qué consiste?

La Dimayor presentó este martes el lanzamiento del 'fair play' financiero para el fútbol colombiano, que no es otra cosa que la búsqueda de un control económico a las finanzas de los clubes para garantizar que sea sostenible.

El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, explicó que los 35 clubes aprobaron en asamblea esta medida de autorregulación financiera, y que se instaurará totalmente de 2 a 4 años.



(Le puede interesar: Diego Maradona: ¿quién es quién en la imputación de homicidio culposo?)



"Es una estandarización de reportes financieros a la Dimayor y a los entes de control y se va a revisar el punto de equilibrio de los estados financieros de los clubes, y promover equilibrio en los presupuestos, que obedezcan a una realidad. Se busca reducir la deuda de los clubes, promover un gasto responsable y que tengan presente sus deudas de manera ordenada, también con los entes del estado, como los impuestos", dijo Jaramillo.



Jaramillo agregó que con este medida, en acuerdo con la Liga española, quieren promover que los clubes no gasten más de lo que ingresan, es decir, que puedan tener un balance en sus gastos. "Esto nos va a dar transparencia ante los entes, los acreedores, los jugadores, con unas reglas de juego claras en el momento de hacer transferencias, y honrar compromisos salariales con los jugadores".



Por su parte, Ernesto Lucena, ministro de Deportes, indicó: "Apoyo total a esta iniciativa, esto va a dar transparencia. Tienen el apoyo del gobierno para sacar adelante el juego limpio de las finanzas... El Ministerio ha venido ejerciendo acciones porque equipos debido a fragilidad no han podido cumplir. El ministerio pasa a un segundo lugar y ustedes podrán manejar sus temas financieros y laborales internamente. Nosotros seremos un apoyo", dijo.



(Lea además: Kobe Bryant: nuevos hallazgos y un señalado por el trágico accidente)



Dimayor dijo que hay una compañía de auditoria que ya se hace una radiografía de los clubes, y contratarán demás otra para seguir de cerca el comportamiento de los equipos.



Este proceso tendrá sanciones, con un reglamento interno que va a ser discutido en asamblea. En cuanto a dichas sanciones, Jaramillo dijo: "Club que no cumpla, no podría competir, pero habrá graduación de sanciones". Eso sí, si hay una sanción de Dimayor a un club, el ministerio se enterará de inmediato, dijo Lucena.





DEPORTES