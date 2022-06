Debido a la decisión de habilitar el ingreso de los aficionados de Millonarios a una zona del estadio El Campín, que en principio fue sancionada por mal comportamiento del público en el juego contra Junior, integrantes de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor renunciaron en pleno.

Los que anunciaron que no iban más fueron el exdefensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, Daniel Perea y Jorge Iván Palacio. Este tribunal fue el primero en tomar una decisión acerca de la situación.



También dimitieron los integrantes de la segunda instancia, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor: Guillermo Ferro, Gerardo Espinosa y José Alberto Gaitán.



Pues bien, hasta ahí no hay ninguna noticia nueva, pero el tema es que se conoció la carta de la renuncia, en la que los miebros de la Comisión expusieron los puntos claro.



Desde que aceptamos ser parte de la Comisión, "asumimos que nuestras labores irían a ceñirse a pautas tan afincadas a nuestra formación y al quehacer de administrar justicia, como independencia, autonomía, confidencialidad, imparcialidad, respeto por nuestras decisiones y ausencia de conveniencias y criterios diferentes a los plasmados en las normas imperantes. Sin embargo, tardaríamos muy poco tiempo en percatarnos de que ello no sería así y que nuestro inicial confianza, se iría a fracturar en mil pedazos, como consecuencia del advenimiento de variados obstáculos e interferencias, que desembocaron en los sucesos que a renglón seguido señalaremos y que por su gravedad, han exacerbado nuestra inconformidad:

"1º. El CDU de la FCF, en armonía con otros cuerpos normativos como el CD de la FIFA, con el cual debe mantener correspondencia total, por expreso mandato de éste, y a cuya esencia, por consiguiente, debe someterse cualquiera forma interpretativa, en los eventos en donde para garantizar el cumplimiento del principio de la doble instancia, alude a la mecánica que debe imponerse para conceder el recurso de apelación como subsidiario o principal, otorgando al organismo generador de la decisión en primera instancia, la facultad de conceder el recurso, previa valoración de los argumentos sustentadores del mismo, dando vía libre o negándola, con arreglo a las disposiciones que rigen esa ritualidad y frente a la primera opción, señalar los efectos en que deba concederse, que en materia deportiva, marchan acompasados con la necesidad de dotar los procedimientos que allí se surten, de celeridad máxima, vale decir, el devolutivo, de carácter general, (que implica el inmediato cumplimiento de la decisión adoptada), o el suspensivo, (caracterizado por la posposición de la ejecución de la providencia, hasta cuando se decida por el superior el respectivo recurso), cuyo ámbito de aplicabilidad, se contrae sólo a la satisfacción de sanciones de contenido monetario por razones obvias", dice la carta.



Y agrega: "Empero, en ciertos eventos decididos por esta Comisión en primera instancia (Vr. Gr. Llaneros y Serpa), la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol, como órgano encargado de desatar los recursos de alzada instaurados, sin tener ninguna atribución para señalar el efecto que correspondía, con el claro propósito de favorecer a los recurrentes, arrogándose una función que por lo menos en el proceso adelantado por esta colegiatura contra el equipo del Meta, ya habíamos ejercido, lo cual se erige en nítida usurpación de funciones, que implicó además, una grosera desautorización a nuestra labor, aún más condenable, cuando su ejercicio tuvo como como basamento interpretativo la remisión a disposiciones legales emitidas en planos genéricos para todos los deportes, en el siglo pasado y cuya reminiscencia generará conflictos y gravosas consecuencias, -por su discutible invocación y vigencia-, que ojalá no se produzcan, para bien de nuestro fútbol.

"2º. Como consecuencia de los desmanes protagonizados por aficionados del Club capitalino “Los Millonarios” en el partido que este club jugó como local en el estadio “El Campín”, el miércoles 9 de junio, con el “Junior” de Barranquilla, el Comité Disciplinario de la Dimayor (CDD), le impuso como sanción la suspensión de varias locaciones correspondientes a la Tribuna Occidental por dos fechas y la multa de $10´000.000.oo (Diez millones de pesos m/Cte), determinación contra la cual, el club bogotano interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación. Como de manera sospechosa y por primera vez en muchos años, se estaba sosteniendo que la determinación de la CDD, en virtud de la incorrecta e ilegal interpretación de la CDF, se debía conceder en el efecto suspensivo, los organismos disciplinarios competentes, tuvieron que actuar aceleradamente. El primero de los recursos fue desatado el sábado en horas de la mañana por el organismo emisor, confirmando lo decidido en todas sus partes, siendo remitido el fallo de inmediato a nuestra Comisión, la cual en tiempo récord, se reunió virtualmente y también acordó por unanimidad, ratificar la penalidad impuesta, notificándosele de inmediato el contenido de tal actuación al club “Millonarios”, pues el partido debía jugarse ese sábado en horas tempranas de la noche.

Millonarios vs. Junior en El Campín. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO



"Para nuestra estupefacción y extrañeza, nos enteramos de que el señor presidente de la Dimayor, sin facultad legal de ninguna índole, había autorizado el ingreso de espectadores a la tribuna sancionada, arguyendo motivos de orden público.



"3º. En el encuentro jugado en el Estadio Polideportivo Sur por los oncenos del “Envigado F.C.” y el equipo del pueblo “Deportivo Independiente Medellín” (DIM), los fanáticos de este último club, protagonizaron desmanes que los hicieron acreedores a la sanción de la prohibición del ingreso de espectadores a la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot, por tres fechas, incluida su contienda contra el “Deportes Tolima” el domingo 12 de junio y multa de diez millones de pesos. Interpuestos contra dicha determinación los recursos de reposición y en subsidio apelación, ambos fueron resueltos por las respectivas comisiones disciplinarias el sábado 11 de junio, en sentido confirmatorio integral.



"Empero, por decisión adoptada sin sustento jurídico por el señor presidente de la Dimayor, se permitió en el cotejo contra el equipo de Ibagué el ingreso de público a la tribuna sur.



"4º. En la medida en que hemos sido cultores del Estado de derecho y en concreto de la normatividad deportiva dentro del área disciplinaria y aceptamos los cargos de integrantes de la Comisión Disciplinaria, sabedores de las exigentes obligaciones anejas a ellos, creyendo además que se nos garantizarían independencia, respeto hacia nuestras decisiones y el mundo jurídico, predominio de los principios de imparcialidad, igualdad y honestidad, adecuada separación con la parte administrativa de la Dimayor, todo lo cual resultó un espejismo, por cuanto nuestra buena fe basada en la creencia del reinado hegemónico de la lealtad a los valores mencionados no existe en el máximo rector del fútbol profesional y queremos expresar que nos resistimos a figurar como idiotas útiles frente al predominio de intereses mezquinos y rastreros. Lamentamos tan sólo haber sido tan ingenuos y candorosos como para creer que era posible administrar justicia, cuando hemos comprobado que nuestras decisiones sobran en un mundo regido con exclusividad por autoritarismo y conveniencias personales.



"Existen tan colosales incoherencias para justificar arbitrariedades, que en casos como el acaecido en días pasados con ocasión de la declaratoria de un presunto paro armado (ejemplo típico de quebrantamiento del orden público), al equipo visitante no se le aceptó ninguna justificación por su ausencia al juego y se le sancionó con la pérdida por retirada o renuncia, mientras que en los eventos que dejamos descritos en precedencia, sin existir amenazas perturbatorias sólidas, se aprobó idéntica excusa, en certámenes diversos, cuyos efectos son devastadores a nivel institucional y dejan pésimo sabor de boca, convirtiendo a la Dimayor en organismo frágil y veleidoso.



"Por lo especificado atrás, para evitar seguir perdiendo nuestros prestigio y tiempo, exponiéndonos además a seguir siendo invitados de piedra y reyes de todo tipo de burlas, les agradecemos de nuevo la confianza que han depositado en nosotros y les rogamos acepten nuestras renuncias irrevocables como miembros de la Comisión Disciplinaria".



