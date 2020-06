Presidente de Dimayor se desahogó: la Liga, la radio, los protocolos

Luego de recibir el aval para que el fútbol colombiano retorne, Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, habló de todo el proceso que se ha vivido después de tener que parar los torneos a raíz de la pandemia del coronavirus.

Vélez aseguró que entendió el tiempo que se tomó el Gobierno Nacional para tener todas las condiciones necesarias y sin ningún tipo de posibilidad de que haya contagios a raíz del reinicio del fútbol.



“Todo el mundo se acosaba al Gobierno Nacional, pero yo los entiendo, la situación es muy difícil. Ahora no vamos a descansar para ver rodar la pelota lo más pronto posible. No hemos descansado en tres meses por buscar alternativas. Todos nos hemos reinventado, el desespero es normal, pero de esto van a salir cosas importantes”, dijo en entrevista con ‘El Alargue’ de Caracol Radio.



Por otro lado, Vélez dejó claro que los tiempos no dan y lo más seguro es que se juegue solo un torneo en el año, pero todo quedará definido en la Asamblea del 27 de junio.



“El formato del torneo se define el día de la asamblea. Hoy (jueves) le explicamos todo bien a los equipos, el protocolo de aplicación para la liga, el torneo y el fútbol femenino. Aplica para todo el fútbol profesional”, añadió.





Sobre la polémica de la restricción de entrada de la radio a cubrir los partidos dijo: “La radio no paga derechos de transmisión, es un mensaje de tranquilidad para todos los programas de radio deportiva. Intentaremos que podamos acceder fácilmente al fútbol colombiano. En la Dimayor respetamos la radio, hay apoyo total. Ellos resistieron que transmitieron desde sus cabinas, pero no hay ninguna restricción. Vamos a necesitar mucho de la radio. Además, vamos a tener que recurrir a la tecnología ya las plataformas para las ruedas de prensa, pero va a estar al alcance de todos”.



