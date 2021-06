Presidente de Dimayor responde a acusaciones de Gustavo Serpa

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, salió al paso de las declaraciones de Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, quien denunció una supuesta "mano negra" para perjudicar a su equipo e impedir que salga campeón de la Liga.

“Todo esto parece orquestado para seguir disminuyendo posibilidades de que Millonarios salga campeón”, dijo Serpa a Caracol Radio. Y agregó. "Al fútbol lo sigue manejando una mafia oscura, que no quiere que el fútbol cambie para no afectar sus intereses. No quieren que se den esos cambios y nosotros, que lideramos esos cambios, nos vemos afectados”.



Consultado por EL TIEMPO, Jaramillo rechazó las palabras de Serpa. “No estoy de acuerdo para nada, seguimos trabajando en una transformación del fútbol positivamente, hemos evolucionado mucho de 20 años para acá, muchos de esos fantasmas han desaparecido y en lo que yo llevo acá, lo único que les puedo ofrecer es transparencia, es tomar unas decisiones basado en 35 clubes hoy, en donde no se favorece a nadie", señaló.



Sobre el tema arbitral, Jaramillo opinó: "Independientemente de que debamos seguir avanzando en el tema arbitral, lo que significa la Comisión Arbitral manejada por la Dimayor, y que no hay ninguna injerencia de ningún club, y que a pesar de que algunos han pedido que cambiemos la comisión y ellos puedan intervenir, eso no se ha dado".



Jaramillo defendió lo que ha hecho hasta ahora, aunque reconoció que hay cosas en las que aún hay que avanzar. "Veo que hay muchas cosas en las que hay que trabajar, el tema del fair play financiero, el tema del licenciamiento, los estatutos, en fin, muchas cosas que no hemos podido haer por esta emergencia y que vamos a abordar, pero definitivamente el fútbol ha cambiado mucho", concluyó.



