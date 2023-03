La Dimayor anunció este miércoles la programación de las fechas 12, 13 y 14 de la Liga 2023-I, y en ese calendario aparecen, nuevamente, un serio problema para ponerle fecha a los partidos en Bogotá.

La entidad no programó el juego entre los azules y Envigado, correspondiente a la fecha 14 de la Liga, que se jugará el fin de semana del 15 de abril.

Ese sábado está anunciado el concierto Monsters of Rock en el que la banda Kiss se presentará por última vez en Bogotá. También tocarán Scorpions, Deep Purple, Helloween y Saxon, entre otras. Ese recital se realizará en el estadio El Campín.

Kiss es una de las bandas principales.

El lío para reprogramar los partidos aplazados

El aplazamiento del partido supone un problema para la Dimayor, debido a que no hay fechas disponibles para reprogramar partidos en el caso de Millos, por causa de su participación en la Copa Sudamericana.

Tras perder contra Atlético Mineiro, Millonarios pasa a jugar la Copa Sudamericana.



Millonarios tendrá programación internacional en todos los miércoles libres que tiene el calendario de la Liga antes de terminar la fase todos contra todos. De hecho, hay un encuentro aplazado que aún no tiene fecha, el que debe jugar contra Alianza Petrolera, correspondiente a la tercera jornada, que no se pudo disputar en su momento por la realización del Sudamericano Sub-20.

Otro lío: la programación de Santa Fe vs. Nacional

El concierto trajo un problema adicional: Dimayor ya había anunciado el partido entre Santa Fe y Nacional para el miércoles 12 de abril, a las 8 de la noche.

Santa Fe vs. Nacional.



Sin embargo, según Fernando Jaramillo, presidente de la entidad, el IDRD cambió las condiciones y pidió que el estadio El Campín sea entregado el martes 11 para el montaje del recital, lo que obliga a cambiar la fecha de ese partido.



"Estamos buscando el espacio. Que quede claro que esto no se causó por culpa de la Dimayor", dijo Jaramilllo. "La alternativa para Santa Fe no es jugar en Techo, eso es imposible", agregó.

La programación de las fechas 12, 13 y 14 de la Liga

FECHA 12



7 de abril

Águilas Doradas vs. Atlético Huila

Hora: 5:00 P. M.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/Win+



Boyacá Chicó vs. América De Cali

Hora: 7:30 P. M.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win+



8 de abril

Once Caldas DAF vs. Unión Magdalena

Hora: 2:00 P. M.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win+



Jaguares FC vs. Envigado FC

Hora: 4:10 P. M.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win+



Deportivo Cali vs. La Equidad

Hora: 6:20 P. M.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



Millonarios FC vs. Independiente Medellín

Hora: 8:30 P. M.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



9 de abril



Deportivo Pereira FC S.A vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 2:00 P. M.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win+



Atlético Nacional vs. Junior FC

Hora: 4:10 P. M.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Alianza Petrolera vs. Independiente Santa Fe

Hora: 6:20 P. M.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win+



10 de abril

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto

Hora: 8:05 P. M.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win/Win+



FECHA 13



11 de abril

La Equidad vs. Once Caldas DAF

Hora: 4:00 P. M.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win/Win+



Atlético Huila vs. Millonarios FC

Hora: 6:10 P. M.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win+



América De Cali vs. Águilas Doradas

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 8:20 p.m.

Televisión: Win+



12 de abril

Unión Magdalena vs. Deportivo Pereira FC S.A.

Hora: 3:30 P. M.

Estadio:Sierra Nevada

Televisión: Win+



Independiente Medellín vs. Deportivo Cali

Hora: 5:45 P. M.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional

Hora: 8:00 P. M.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



13 de abril

Envigado FC vs Deportes Tolima

Hora: 3:30 P. M.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win+



Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 6:00 P. M.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/Win+



Junior FC vs. Boyacá Chicó

Hora: 8:10 P. M.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



14 de abril

Alianza Petrolera vs. Jaguares FC

Hora: 8:05 P. M.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win+



FECHA 14



15 de abril

Deportivo Cali vs. Unión Magdalena

Hora: 6:00 P. M.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



Deportivo Pereira FC S.A vs. Independiente Santa Fe

Hora: 8:10 P. M.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win+



16 de abril

Atlético Bucaramanga vs. Independiente Medellín

Hora: 2:00 P. M.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win+



Deportes Tolima vs Junior FC

Hora: 4:10 P. M.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+



Atlético Nacional vs. América De Cali

Hora: 6:20 P. M.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/Win+



17 de abril

Once Caldas DAF vs. Alianza Petrolera

Hora: 7:40 p. m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win+



18 de abril

Atlético Huila vs. Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p. m.

Hora: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win/Win+



Jaguares FC vs. La Equidad

Hora: 8:10 p. m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win+



FECHA 5



20 de abril

Unión Magdalena vs. Boyacá Chicó

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win/Win+



