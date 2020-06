Dimayor evalúa hacer un solo torneo este año

Luego de tanta espera y aún sin la autorización definitiva del Gobierno Nacional para la reactivación del fútbol colombiano, que está suspendido desde el pasado marzo por la pandemia del covid-19, los directivos de la Dimayor ya se plantean la posibilidad de hacer un solo torneo en lo que queda del año y no dos, como estaban evaluando algunos dirigentes de los equipos de primera división.

Las demoras que se están presentando para los protocolos de salud y teniendo en cuenta que el tema no es tan sencillo para el Gobierno, que ha insistido en la prudencia en el momento de tomar estas decisiones para el fútbol colombiano, han llevado a que un sector de los directivos le hayan propuesto a la Dimayor que "pongan los pies en la tierra" y empiecen a aterrizar una opción más factible para la reanudación del fútbol, con un solo torneo.



Además, algunos recomiendan no anunciar ningún tipo de fechas, sino estar prevenidos y manejar el tema desde un día cero de reanudación de las competencias. Todo esto porque piensan que la autorización se puede demorar más tiempo del esperado.



Una de las consideraciones para evaluar estos dos nuevos modelos de un solo torneo es que si se juega todo lo que hace falta como pretendían los clubes, les sale muy costoso: se calcula que la manutención en un hotel estaría entre los 13 y 15 millones de pesos diarios.



Las propuestas ya están en firme para su evaluación y son estas:



Opción 1:

- Jugar en cuatro regiones.

- Disputar los partidos aplazados para efectos de la reclasificación, que se sacará con los puntos de las 8 fechas ya jugadas más los restantes.

- El inicio sería el 2 de septiembre y la finalización, el 20 de diciembre. Esto estaría sujeto a cambios y de acuerdo con las fechas de autorización del Gobierno.

- El sistema sería con 4 grupos de 5 equipos (ida y vuelta), clasifican los 2 primeros de cada grupo a cuartos, y así, sucesivamente, a semifinal y final. En total serían 94 partidos. Además, el descenso quedaría cancelado por este año.

- Se jugaría domingo-domingo.



Opción 2:

Campeonato único para lo que resta de 2020. Se juega en dos grupos de diez equipos. En cada grupo se sembrarán cinco parejas de clásicos. Se elimina el descenso para el 2020. Se mantiene el formato de la Copa Colombia. Comenzaría el primero de agosto y terminaría el 20 de diciembre.



Los cupos a torneos internacionales se repartirían así:

Colombia 1: campeón de Liga

Colombia 2: campeón de Copa Colombia (si es el mismo campeón, iría el subcampeón)

Colombia 3: subcampeón de Liga

Colombia 4: cupo por reclasificación



Grupos opción 1:

Grupo 1: Nacional, Medellín, Once Caldas, Envigado y Rionegro

Grupo 2: Santa Fe, Millonarios, Equidad, Chicó y Patriotas

Grupo 3: América, Cali, Tolima, Pereira y Pasto

Grupo 4: Junior, Bucaramanga, Cúcuta, Alianza y Jaguares



Por ahora, el Ministerio del Deporte anunció que el inicio de los entrenamientos individuales está programado para el 8 de junio.



