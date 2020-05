Antes de reunión con Uribe, comunicado de los opositores de Dimayor 

Los presidentes de equipos profesionales de fútbol opositores a la gestión de Jorge Enrique Vélez en la Dimayor, críticos de su gestión, por la firma de los contratos de televisión local e internacional y por lo que han llamado "falta de contactos con el gobierno", emitieron un sorpresivo comunicado.

El pronunciamiento se da apenas horas antes de la reunión prevista entre los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol (de la que hacen parte los 36 clubes profesionales) con el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, jefe de la bancada y máximo dirigente del Centro Democrático, el partido de gobirno.



El comunicado, firmado por los presidentes de los equipos Santa Fe, Cortuluá, Orsomarso, Aguilas Doradas, Patriotas, La Equidad, Cúcuta Deportivo, Jaguares, Llaneros, Huila y Tigre, dice:

Comunicado

"Expresamos a la opinión pública, al periodismo deportivo, a los

aficionados al fútbol, jugadores, cuerpos técnicos, personal administrativo de los

equipos firmantes y en general a las personas vinculadas a este deporte profesional,

los siguientes aspectos que están siendo distorsionados por algunas personas mal

intencionadas que busca desorientar con sus comentarios en asuntos que están

fuera de cualquier contexto:



1. Los aquí firmantes somos respetuosos tanto de la DIMAYOR, sus estatutos y

reglamentos, como del contrato con Win, con el propósito que no se vaya a mal

interpretar nuestras posiciones que son para el beneficio del fútbol colombiano



2. Ninguno de los equipos firmantes ha expresado, ni tiene pensado el no actuar en

los partidos profesionales que organice la DIMAYOR cuando se reanude las

competencias deportivas del fútbol profesional colombiano tanto de la liga, como

del torneo; por el contrario, somos partidarios de comenzar el futbol profesional,

cuando estén dadas todas las condiciones para jugar.



3. Que los equipos aquí firmantes son partidarios de comenzar el futbol profesional

colombiano, bajo las siguientes condiciones:



- Que se preserve primero la vida de las personas, tal como lo dispone la FIFA,

en especial a nuestros jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y demás personal

vinculado con un partido de fútbol.



- Estamos de acuerdo que, en principio, se deberá jugar a puerta cerrada



- Estamos de acuerdo en acatar en su totalidad el protocolo, siempre y cuando

tenga el aval del Gobierno Nacional.



- Las fechas para comenzar los entrenamientos y las competencias deportivas,

serán las que determine el Gobierno Nacional, debidamente concertadas con

la DIMAYOR.



4. Apoyamos las decisiones que tome el Presidente de la República, a través de

sus voceros oficiales como son el Ministro del Deporte, Dr. Ernesto Lucena

Barrero y el Ministro de Salud y Protección Social, Dr. Fernando Ruiz Gómez".



