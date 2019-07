Dimayor dio a conocer el calendario de la Liga colombiana 2019-II

La Dimayor dio a conocer el calendario de la Liga 2019-II, y publicó el calendario con el que se disputará la fase todos contra todos.



Serán 20 fechas en la primera etapa, la cual iniciará el próximo 14 de julio e, inicialmente, finalizará en noviembre 3 y tendrá la habitual fecha de clásicos regionales.

El torneo tendrá a Junior como defensor del título y primer clasificado a la Copa Libertadores 2020, pero contará con el atractivo de ofrecer un cupo más para el campeón y otro para el mejor equipo de la Reclasificación, que este momento sería Millonarios, por haber liderado ese rubro en el primer semestre.

Además, habrá otros cuatro cupos otorgados a la Copa Sudamericana y Pasto, Tolima, América, Deportivo Cali y Atlético Nacional arrancan con ventaja para competir por ellos.



Junior, actual campeón, abrirá la defensa de su título, al enfrentar en el Metropolitano al Deportes Tolima.



La fecha de apertura, además, presentará los juegos Medellín vs. Patriotas, América vs. Alianza Petrolera, Rionegro vs. Cúcuta, Pasto vs. Santa Fe, Millonarios vs. Envigado, Once Caldas vs. Nacional, Bucaramanga vs. Cali, Jaguares vs. Unión Magdalena y Huila vs. Equidad.



Aquí puede ver el calendario de la Liga 2019-II



La Liga al final decidirá qué equipos perderán la categoría y jugarán la siguiente temporada en el torneo de ascenso. En esa disputa se encuentran Alianza Petrolera, Rionegro Envigado, Cúcuta Deportivo, Atlético Huila y Unión Magdalena.



