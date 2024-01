Dimayor dice que Gobierno no ha entregado $8.000 millones para Liga femenina

La Liga Femenina del 2024 es un hecho. Dimayor confirmó que arrancará el 17 de febrero y el campeón del torneo se conocerá el 18 de octubre, a pesar de que el dinero que prometió el gobierno del presidente, Gustavo Petro, no ha sido entregado.

El 16 de agosto del año pasado y en el acto de condecoración de la Selección femenina de fútbol, que llegó hasta cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, Petro señaló que entregaría $8.000 millones para la realización del certamen.

¿Y el dinero?

“Por primera vez en la historia el presupuesto de la Nación destinará casi 2 millones de dólares para que exista una liga profesional de fútbol femenino. En el presupuesto del año entrante, que hoy está discutiendo el Congreso de la República, hay una partida pequeña pero es la primera en la historia", dijo el Presidente esa vez.



El primer mandatario advirtió que quería destinar $10.000 millones, pero que por restricciones fiscales se destinarían $8.000 millones.



Sin embargo, Jaramillo, en el anunció del arranque del torneo y del sistema de la Liga, advirtió que esa plata no ha ingresado.

Hinchas reciben a las leonas tras ganar la Liga Femenina.

“Dimayor pondría entre cinco y seis mil millones, el gobierno ocho mil millones y eso no se ha concretado. La mayoría lo pondrían los clubes”, dijo el presidente Jaramillo.



La Liga tendrá en su primera parte un torneo de todos contra todos, luego se jugarán los cuadrangulares y en la misma participarán 15 equipos.



“Hemos tenido acercamientos con el Ministerio del Deporte. El mismo presidente, Gustavo Petro, anunció un apoyo importante para el fútbol femenino. No lo hemos concretado, pero ese tema sigue ahí. No quiere que decir que en estos días o empezando el campeonato, eso se pueda concretar”, afirmó Jaramillo.



