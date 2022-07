La decisión del Ministerio del Trabajo de archivar la queja de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) contra la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor por negarse a negociar un pliego colectivo aún tiene mucha tela por cortar.

El argumento del ministerio es que ni la FCF ni la Dimayor son empleadores ni Acolfutpro tiene fuero sindical, por lo cual no hay capacidad para negociar, algo que contradice la resolución que el mismo Mintrabajo había emitido en febrero.

La posición de Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor



“Sé que muchos no comparten la decisión que se tomó, pero es una decisión en derecho, válida y lógica”, le dijo el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, a EL TIEMPO.



“El día que nosotros, desde el punto de vista de legislación laboral, abramos la puerta para que alguien que no tenga la calidad de sindicato, como legalmente lo pide el Código Sustantivo del Trabajo, pueda entrar a presentar un pliego de peticiones y negociar con la Federación y la Dimayor, que no son empleadores, abrimos una puerta inmensa al tema sindical que no se va a cerrar nunca; respetando, por supuesto, el derecho a la asociación”, agregó.



“Soy convencido de que las conversaciones que sean en bienestar del jugador sean bienvenidas y por eso he tenido problemas con los clubes, pero no dentro de un marco sindical”, puntualizó la cabeza de la Dimayor.

Acolfutpro prepara la reposición y contraataca



Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro, espera la notificación oficial para preparar los recursos de reposición y apelación. Insiste en que no necesita que sean sindicato para negociar.



“Si nos exigen eso, nos están violando el derecho a la libre asociación. Cuando hubo el paro de pilotos de Avianca, ¿cómo se resolvió el pliego? Con Acdac, que es la agremiación y que no es sindicato. Ellos, simplemente, no quieren sentarse a negociar. Ya desde 2005 la Federación y la Dimayor nos habían reconocido como interlocutores”, dijo González Puche.



El representante de Acolfut-pro agregó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en marzo pasado, aprobó un proceso de conciliación, con un representante del Comité de Unidad Sindical.



DEPORTES