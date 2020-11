Dimayor se reúne para debatir el futuro del Cúcuta Deportivo

En una de las peores crisis de su historia, con una orden de liquidación judicial por parte de la Superintendencia de Sociedades, Cúcuta Deportivo espera este miércoles, a las 10 a. m., una asamblea extraordinaria de la Dimayor para saber si puede seguir compitiendo.

La entidad ya decidió no incluirlo en la liguilla de eliminados que arranca este jueves por un cupo a la Copa Suramericana, pero se discutirá cuál va a ser su futuro.



Los futbolistas, que estaban en Armenia, volvieron a Cúcuta y entrenan a la espera de la decisión final. El equipo no pudo disputar las últimas dos jornadas de la Liga, y no pudo disputar la serie de octavos de final contra Tolima en la Copa Colombia.



Sin embargo, hay dos corrientes entre los directivos, que pueden generar un amplio debate respecto al futuro del equipo.



Una corriente de dirigentes quiere cerrarle las puertas al Cúcuta y que los ingresos por TV que le correspondan se repartan entre los demás equipos.



Y hay otra postura, que plantea tratar de salvar el club, pero castigar a la ciudad de Cúcuta y la alcaldía, por la disputa con José Cadena, máximo dueño del equipo.



