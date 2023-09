El procedimiento administrativo que comenzó el Ministerio del Trabajo contra la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol puso en alerta a las autoridades de este deporte. La causa, la negativa para comenzar la negociación de un pacto colectivo con los jugadores. Por eso este lunes se llevó a cabo una asamblea urgente para analizar el ultimátum recibido de parte del Ministerio.

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) presentó en septiembre de 2019, a nombre de más de 1.000 futbolista de 35 clubes profesionales, un pliego de puntos para una negociación colectiva, el cual fue desestimado por las autoridades de este deporte, al considerar que ellas no tienen el papel de empleadores.

Decisión de asamblea

Asamblea Dimayor

Este lunes, en asamblea urgente de clubes para analizar el tema, los dirigentes votaron una decisión.



Resolvieron, tras 5 horas de debate, "nombrar unos compromisarios para reunirse con Acolfutpro y el Gobierno Nacional para escucharlos", según dijo una fuente presente en la asamblea.



Esta comisión estará integrada por algunos dirigentes de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, y según algunos dirigentes, también irían presidentes de clubes profesionales. Sin embargo, otro directivo asegura que los presidentes no estarían presentes.



"No pasó nada de fondo. No podemos decidir nada. Lo que se decidió fue ir a oír qué están pidiendo ellos", dijo otro directivo consultado.



La decisión de escuchar a las partes se resolvió de manera unánime entre los dirigentes.



La reunión estuvo marcada por el fuerte debate sobre el tema, pues algunos directivos ven con preocupación aceptar las peticiones de Acolfutpro, ya que consideran que algunos directivos están pensando en "poder" y "dinero".

El Ministerio del Trabajo que encontró mérito para formular cargos contra la FCF y Dimayor por negarse, desde el 2019, a negociar un acuerdo colectivo con la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), pues entiende que “sí tienen incidencia en ciertas relaciones jurídicas que pueden ser sujeto de negociación colectiva, por esta razón, tendrían la obligación de iniciar las negociaciones”.

¿Qué dice la Dimayor?

En un comunicado, la Dimayor expresó las conclusiones de la asamblea. "Al respecto, la Asamblea reiteró la importancia de actuar en el marco de un Estado Social de Derecho, recurriendo a los recursos ordinarios y extraordinarios existentes en el ordenamiento, ya que se tiene la seguridad respecto de las posiciones jurídicas expuestas lo largo de la actuación".



"Por otra parte, en consonancia con la postura del Gobierno Nacional y en el marco del dialogo social, la Asamblea autorizó al presidente de la DIMAYOR para designar a sus representantes, en la Instancia de la OIT. Tal habilitación fue estrictamente reglamentada por parte de los clubes afiliados".



DEPORTES

