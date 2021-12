La Dimayor dio a conocer la programación de la fecha final de los cuadrangulares semifinales de la Liga, a falta de definir un finalista que acompañe a Cali en la disputa por la estrella.



(Le puede interesar: Tolima le ganó 0-1 a América y acaricia la final del fútbol colombiano)

Programación d ela fecha 6 de los grupos

En grupo que no se ha definido es el B, donde Deportes Tolima tiene la primera opción para ir a la final. Millonarios guarda la esperanza de poder clasificar. Por eso la fecha final de ese cuadrangular será vibrante.



(Lea además: Así están los cupos para torneos internacionales: Millos, a la Libertadores)

Esos partidos se jugarán el jueves en horario unificado.



LIGA BetPlay DIMAYOR II-2021

CUADRANGULARES SEMIFINALES

FECHA 6



15 de diciembre



Junior FC vs Atlético Nacional

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



Deportivo Pereira vs Deportivo Cali

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win+



16 de diciembre



Millonarios FC vs América de Cali

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



Deportes Tolima vs Alianza Petrolera

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win





DEPORTES

Más noticias de deportes

-Cortina de humo: Osorio habla de violencia y propone jugar en la mañana



-El Barcelona, esa larga pesadilla (Último tango, opinión)



-El Napoli de Ospina se mide al Barcelona en la Europa League