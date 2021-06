Por fin hay programación para las semifinales de la Liga

La Dimayor dio a conocer fechas y horarios de los partidos de la fase semifinales del fútbol colombiano, que estaban pendientes de programación.



Luego de que se cumpliera el partido entre Cali y Tolima, que estaba pendiente, y con la clasificación del equipo vinotinto, así sigue el campeonato.



LIGA BetPlay DIMAYOR I-2021

SEMIFINALES



PARTIDOS DE IDA



10 de junio

Junior FC vs Millonarios FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win +



Deportes Tolima vs La Equidad

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +



PARTIDOS DE VUELTA



13 de junio



Millonarios FC vs Junior FC

Hora: 1:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



14 de junio



La Equidad vs Deportes Tolima

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win +



