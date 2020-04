Este es el esquema que aplicará Dimayor para el regreso del fútbol

El fútbol colombiano no tendrá público en las tribunas por largo tiempo mientras se afronta la pandemia del covid-19. Sin embargo, se buscan fórmulas para permitir que se reanuden los torneos, al menos, a puerta cerrada.

La Dimayor ya firmó una carta de intención no vinculante con una firma canadiense para contratar un esquema para descartar que las personas relacionadas con la actividad de los torneos se contagien del coronavirus y así poner de nuevo en marcha sus competencias.



La firma contratada es Athletics and Health Solutions Inc., que le brindará a la entidad un estándar para detectar, interpretar y realizar informes médicos para la práctica segura de este deporte, según reveló el portal económico Primera Página.



(Le puede interesar: Conmebol definió cómo se jugará la eliminatoria para Catar 2022)



La entidad le proporcionará a la Dimayor un equipo de profesionales de la salud en todos los lugares donde se desarrolle el torneo profesional y semanalmente realizará pruebas de serología a los jugadores de fútbol, cuerpo técnico y personas que convivan con ellos en los lugares de concentración.



Además, 24 horas antes de cada partido, se harán pruebas de diagnóstico de anticuerpos a todo el personal que se requiera para el desarrollo de los encuentros, incluyendo jugadores, cuerpo técnico, árbitros, personal de seguridad y mantenimiento, delegados de los clubes y personal de la transmisión de televisión.



La firma creará además una “aplicación de trazabilidad” para cada uno de los jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos, con el fin de supervisar el cumplimiento de las pruebas y las medidas de cuarentena.



Para ello, utilizarán un sistema de control punto a punto en los estadios y en los lugares en los que estén confinados los planteles.



Este esquema implica que la entidad contratada desarrollará junto con la Dimayor y la FCF los protocolos de seguridad y formulará el calendario de partidos, además de los entrenamientos y eventos auxiliares.



En otras noticias: Dumoulin, muy duro contra organizadores del Tour



Para ello, deberá tener en cuenta la duración de las cuarentenas de los equipos y la ubicación de los mismos, la forma en la que se transportarán a las sedes de entrenamientos y también determinará cuáles son los lugares más seguros para organizar los partidos.



Athletics and Health Solutions y la Dimayor tienen ahora 45 días para firmar el acuerdo definitivo. Antes de ponerlo en marcha, deberán hacer una evaluación de todos los participantes, a quienes se les harán cuestionarios médicos, pruebas de anticuerpos y toma de temperatura.



Posteriormente se determinará cuál es la cantidad de pruebas que se requieren para desarrollar el plan, quién será el administrador y en qué lugar se llevarán a cabo.



Este estándar tiene como elementos la autoevaluación, la realización de pruebas covid-19, y la colaboración con organismos rectores para aplicar las recomendaciones médicas de recuperación.



Este programa fue creado por la forma Glenco Medical Corp., dirigida por Glenn Copeland, chief executive officer de Glenco y asesor especial de QuestCap, Marcy Herriman, presidenta de Glenco; y Dave Wright, director de Medicina Deportiva en Glenco.



Copeland tiene experiencia con escuadras deportivas: es el médico del equipo de los Ottawa Redblacks, de la Canadian Football League, además de hacer parte del cuerpo médico de los Toronto Blue Jays y de ser consultor de los Bravos de Atlanta.



DEPORTES