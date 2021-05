Atención: ya hay decisión sobre el partido Junior-Millonarios 

Los partidos de la Liga que se planeaban jugar este sábado, para dar continuidad al campeonato, quedaron suspendidos.



Así se lo confirmó el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo a EL TIEMPO.

Los partidos, que nuevamente quedan sin programación, son el de cuartos de final entre Cali y Tolima, y el de la primera semifnal entre Junior y Millonarios.



La decisión se toma, según Jaramillo, por la situación que se vive actualmente. "Creo que el mensaje era jugar pero si no están las condiciones y si la gente no quiere, no jugamos", dijo.



Este viernes en la mañana los futbolistas de Cali y Tolima emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron que no iban a jugar si la Dimayor insistía en la disputa del juego de cuartos, este sábado.



A la pregunta si queda abierta la posibilidad de suspender el campeonato, Jaramillo fue enfático en afirmar que eso no se puede decidir ahora, ya que todo depende del día a día y cómo avance la situación.





