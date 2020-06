Así transcurre la larga y 'caliente' asamblea de la Dimayor

Una asamblea de mucha discusión, bastante caliente, como se esperaba, se lleva a cabo a esta hora, y que lleva más de ocho horas, entre los directivos de los 36 equipos del fútbol colombiano, que buscaban definir temas importantes como ratificar el sistema de torneo para la reanudación de los campeonatos de la A y de la B, aclarar el asunto del descenso, además de definir el futuro del contrato de los derechos de la TV internacional.

Una de las noticias fue el anuncio oficial de la Dimayor a los clubes de que ninguna empresa cumplió los requisitos en la convocatoria para aplicar el protocolo de bioseguridad, que incluye la toma de muestras de covid-19. La asamblea dio libertad para que cada equipo por su cuenta elija el laboratorio que aplicará los protocolos, pero este debe estar certificado por el Ministerio de Salud. Los recursos saldrán de la Dimayor, según confirmaron algunos dirigentes.



La Dimayor y la Federación habían abierto una convocatoria para que las empresas interesadas pudieran postularse, con una serie de requisitos. Esta se cerró el miércoles pasado y fue declarada desierta.



Los dirigentes tuvieron una ardua discusión respecto a la legalidad de la asamblea. Los opositores a la presidencia de Jorge Enrique Vélez, que son 12, querían incluir en el orden del día la discusión, pero el dirigente tuvo el respaldo de la mayoría de clubes.



Sin embargo, buena parte de la reunión la dedicaron a tratar el enredado tema de los derechos internacionales de TV, cuyos dineros no llegaron el sábado pasado, cuando se cumplieron 100 días de plazo.



En este aspecto, la asamblea nombró una comisión para “evaluar de manera responsable la mejor alternativa jurídica”. La integran Marco Caicedo (Cali), Daniel Cardona (Secretario de Dimayor), Luis Valero (accionista de Envigado), Juan Paredes (vicepresidente de Cúcuta), Alejandro Arteta (delegado del Junior), Enrique Camacho (Millonarios) y César Guzmán (Patriotas)

Sistema de torneo

Los dirigentes también iban a ratificar el sistema de campeonato para la reactivación de la Liga. El jueves, en una reunión informal, estudiaron varias opciones y finalmente se escogió la propuesta de reanudar el torneo que quedó suspendido en la fecha 8, y que fue presentada por América.



La idea es terminar la Liga I hasta la fecha 20, de acuerdo con el calendario establecido por la Dimayor, pero con sistema de cuadrangulares semifinales. Lo anterior indica que clasifican los ocho mejores. Antes de la suspensión del tornero, el formato era de llaves para acortar el campeonato debido a la Copa América, que no se hizo este año.



La propuesta dice que los equipos que ocupen las posiciones una y dos de los cuadrangulares serán cabezas de grupo y los otros serán ubicados por sorteo de acuerdo con las parejas 3-4, 5-6 y 7-8. Es decir que los de las posiciones 3, 5 y 7 se ubican por sorteo en el A o el B y se siembran a los otros en el otro grupo. Los dos equipos de mayor puntuación en cada grupo jugarán la final.



La idea de la propuesta es competir los fines de semana, para poder disputar entre semana los partidos de la Copa Colombia, así como dar espacio a los torneos internacionales. El campeón y el subcampeón van a Copa Libertadores. El otro cupo será por reclasificación, y el cuarto, por Copa Colombia. Los cupos a la Suramericana se definirían por reclasificación. Los 12 equipos que votaron a favor de esta propuesta el jueves fueron: América, Bucaramanga, Medellín, Tolima, Cali, Alianza, Nacional, Equidad, Pereira, Junior, Cúcuta y Pasto.



Finalmente, también se aprobaron los estados financieros con 21 votos a favor, 14 en contra y uno en blanco. De igual manera, se votó por el informe de gestión, el cual tuvo 19 votos a favor, 13 por el no y cuatro en blanco.



