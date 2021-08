Por incidente en El Campín, ¿habrá carnetización de hinchas?

Debido a los hechos ocurridos el pasado 3 de agosto, en el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, en el cual se enfrentaron las barras de ambos equipos en las tribunas y hasta en el terreno de juego, se vuelve a poner en discusión qué hacer con ‘los violentos’ que opacan el espectáculo del fútbol.



Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, se refirió a las posibles soluciones para frenar este tipo de actos en los escenarios deportivos del país “Tenemos que actuar y ver cómo lo hacemos a través de la carnetización, identificación, no dejarlos entrar nunca más a un estadio, esto ya ha pasado en otros países y tenemos que aprender de las lecciones“, afirmó para el portal deportivo ‘Zona Fuera de Humo’.

(le puede interesar: Lionel Messi: la historia de la ruptura con el Barcelona y el legado del 10).



En torno a esto se volvió a tocar el tema de la carnetización de hinchas, una iniciativa que viene desde el año 2017, pero que en ese entonces no prosperó.



La propuesta, en un inicio, pretendía recolectar los datos básicos de una persona para permitir el acceso a los estadios de todo el territorio nacional. El gobierno aportaría sistemas tecnológicos de reconocimiento facial para garantizar el ingreso de, única y exclusivamente, aquellos hinchas que tuviesen boleta o abono y su carné de ingreso.

¿Qué ha pasado en los últimos 5 años?

En 2017 y 2018, durante la administración de Jorge Perdomo, ex presidente de la Dimayor, se realizó el enrolamiento de 243.600 espectadores, quienes pagaron una cifra de 12 mil pesos por la carnetización en ese entonces. Sin embargo, el documento no era requerido a la entrada de los estadios y la idea principal se estancó.



La segunda fase del proyecto consistía en la adecuación de los escenarios deportivos con los insumos tecnológicos para hacer posible la identificación por medio de reconocimiento facial. Pero ningún escenario le apostó de lleno a la idea: no fueron modificados en su totalidad y el carné quedó siendo un documento inservible.



En 2019 en entrevista para este medio, Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor en ese entonces, manifestó que por falta de recursos no se había implementado el ajuste tecnológico para hacer efectivo el uso del carné.



“Nosotros cumplimos, los carnés se hicieron, pero las administraciones y el Gobierno no cumplieron. No voy a culpar a nadie; los municipios no tienen plata para eso, y los estadios, a excepción del de Cali, son de los municipios”, afirmó.



( También: Video: reviva el momento del debut de Lionel Messi con el Barcelona).



Vélez intentó que el carné diera beneficios mediante una alianza con Avianca LifeMiles en el que se darían millas y otros beneficios para los hinchas ‘documentados’.



En 2020, la pandemia impidió el ingreso de aficionados a los estadios y el tema de carnetización volvió a quedar en el limbo.



Algunos hinchas que sacaron el carné señalaron, por medio de redes sociales, que se sentían estafados, pues muchos tramitaron el documento para poder ver a sus equipos y ayudar a que el fútbol colombiano sea un lugar de esparcimiento familiar.



Con los hechos del pasado 3 de agosto, es probable que el tema de la carnetización ‘salga a flote’ por segunda vez.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO