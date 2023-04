Los graves hechos de violencia protagonizados por las barras bravas de Atlético Nacional y Once Caldas empañaron el desarrollo del campeonato profesional del fútbol colombiano.

El pasado 16 de abril, fanáticos de Nacional agredieron a los policías e impidieron que se jugara el partido entre su equipo y el América de Cali.

Los hechos ocasionaron un encontronazo entre los directivos del club y la alcaldía de Medellín, que no prestó el estadio a los verdes por un tiempo: debieron jugar contra Melgar en la Copa Libertadores a puerta cerrada y en Barranquilla.

Los hinchas señalan a la banda de 'Los del sur' por sus líos recientes con las directivas del equipo. Foto: Cortesía

Dos días después, miembros de la barra brava del Once Caldas agredieron a varios jugadores y a personal de logística del estadio Palogrande e impidieron que se terminara el partido que su equipo perdía 1-2 con Alianza Petrolera. El encuentro se suspendió en el minuto 89.

Invasión de hinchas del Once Caldas Foto: Twitter: @juaneslc11



Por esta razón, el Comité Disciplinario del campeonato sancionó a los dos clubes y a sus barras bravas: en el caso de Nacional, le dio tres fechas de suspensión total a la plaza y otras tres a la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot. El Once Caldas, por su parte, recibió tres juegos de sanción a puerta cerrada, más cuatro a la tribuna norte, donde se ubica la barra brava.



Tanto Nacional como Once Caldas presentaron el recurso de reposición y este viernes, el Comité anunció su decisión. Antes de eso, condenó los actos de violencia de las barras de los dos clubes.



“El Comité Disciplinario del Campeonato de la DIMAYOR, previo a analizar con detalle los recursos de reposición formulados por Atlético Nacional S.A. y Once Caldas S.A., estima imprescindible manifestar de forma previa su enfático rechazo a los sucesos de violencia que han tenido lugar en los diferentes estadios del país. El fútbol, como deporte, tiene bajo su manto la capacidad de fomentar valores en los cuales se apoye la sociedad y en los cuales prime la tolerancia, el respeto y la sana convivencia. La violencia no debe tener cabida en los eventos deportivos y hay que encaminar todos los esfuerzos posibles para erradicarla de esta esfera”, dice el encabezado de la resolución.

Así quedaron las sanciones para Nacional y Once Caldas



En ambos casos, la sanción general se redujo, pero se aumentó en el caso de las tribunas de las barras bravas. Ahora, Nacional solamente deberá jugar dos partidos a puerta cerrada. El primero ya lo cumplió este miércoles, contra Unión Magdalena. En cambio, la tribuna sur pasó a tener una fecha más de suspensión: de tres juegos, subió a cuatro.



La decisión en el caso del Once Caldas es similar: de tres partidos a puerta cerrada se redujo a dos. El primero lo pagó el miércoles, contra Boyacá Chicó. La sanción para la tribuna que ocupa la barra Holocausto norte subió de cuatro a cinco fechas.

Conoce la Resolución No. 029 de 2023 mediante la cual el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 resuelve 👉🏼https://t.co/UWWAw9aHDE pic.twitter.com/hBgD0ipi52 — DIMAYOR (@Dimayor) April 28, 2023



Por otra parte, el Comité no aceptó la reposición del Once Caldas, que pedía que le levantaran el castigo de “derrota por retirada o renuncia”, lo cual cambia el marcador del partido. En consecuencia, para efectos de la tabla de posiciones, el juego queda 0-3 a favor de Alianza Petrolera.



