Se corrió todo: la final de la Liga 2023-II será más tarde de lo anunciado

La gran cantidad de juegos atrasados en el fútbol colombiano por temas de seguridad y conciertos, sumados a un calendario atiborrado y con exceso de partidos, obligó a la Dimayor a cambiar las fechas de disputa de las finales de dos de sus torneos.

Este martes, la entidad había anunciado la programación de las semifinales de la Copa Colombia y muchos notaron que el juego de vuelta de la serie entre Cúcuta Deportivo y Millonarios se programó para el domingo 5 de noviembre, fecha en la que estaba, inicialmente, la última jornada de la fase todos contra todos de la Liga.

“Ha habido actividades culturales en los diferentes estadios y hemos tenido que aplazar algunos partidos. Da la casualidad de que dos son con el mismo equipo, Millonarios, uno con Unión Magdalena, por un concierto, otro con América, por la Copa Libertadores. Entonces, con este equipo clasificado a semifinales de la Copa, nos obliga a mover todo el calendario”, explicó Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, a Win Sports.

Facebook Twitter Linkedin

Fernando Jaramillo Foto: Dimayor

“La fecha 20 vamos a tener unos estadios ocupados, esa fecha debe ser simultánea, y el estadio está ocupado por un concierto que está anunciado desde hace tiempo, que es el de RBD. Por supuesto, tenemos que mover la fecha tres días. Qué pasa con esto, que la final, que estaba programada para el 10 de diciembre, se correrá para el 13”, agregó Jaramillo.

La final de la Copa Colombia también se movió

La programación de la final de la Copa Colombia también se movió. El partido de ida, que inicialmente iba el 2 de noviembre, quedó para el 15, y el de vuelta, que era el miércoles 22, irá el jueves 23.



En principio, la Dimayor no tiene previsto ningún cambio en caso de que haya una segunda vuelta en las elecciones para la alcaldía de Bogotá. “Espero que no suceda nada extraordinario que nos obligue a mover más la final, esa será una variable”, señaló Jaramillo.



En caso de que un equipo bogotano llegue a la final de la Liga, hay un problema adicional: el 15 de diciembre habrá un concierto de Carlos Vives en El Campín.



“Claro que nos afectaría: si pasa un equipo capitalino a la final, el problema no es el concierto a la fecha, sino que los estadios hay que entregarlos antes. Si la final es el 13, estaríamos justo a tiempo para entregarlo”, agregó el dirigente.



Otro lío para la Dimayor es que la Federación Colombiana de Fútbol programó un partido amistoso, fuera de fecha Fifa, contra México, el 16 de diciembre, que, en principio, afrontarían jugadores del medio local. Jaramillo no se refirió a este tema.

🚨👔 ¡Fernando Jaramillo, Presidente de la DIMAYOR, entregó detalles de lo que será el cierre del FPC!



Amplia detalles en: https://t.co/T7sKhoUVme pic.twitter.com/2HUhr2iJOs — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 10, 2023



DEPORTES

Más noticias de Deportes