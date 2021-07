Tenga en cuenta: cambian horarios de las ligas masculina y femenina

La Dimayor anunció este jueves el cambio de horario de dos partidos de la primera fecha de la Liga 2021-II y de tres encuentros de las dos próximas jornadas de la Liga femenina.

El juego entre Once Caldas y Huila, que se iba a jugar el martes, ahora se disputará el lunes. Es el primer juego de los opitas en primera división tras coronarse campeones de la B.



Ese cambio obligó a retrasar 25 minutos, ese mismo día, el partido entre Alianza Petrolera y La Equidad.



La entidad también anunció cambios en la programación de la Liga femenina: el juego entre Llaneros y Millonarios, el domingo, se jugará en el Parque de la Vida Cofrem y no en el estadio Bello Horizonte.



Además, el juego entre La Equidad y Llaneros pasa del 20 al 22 de julio, y el duelo entre Nacional y América, el miércoles, se adelantó una hora y 40 minutos.



Estos son los horarios:



Liga masculina:



19 de julio



Once Caldas vs Atlético Huila

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win +



Alianza Petrolera vs La Equidad

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win +



Liga femenina



Fecha 2

Grupo A



Llaneros FC vs Millonarios FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Parque de la Vida Cofrem

Televisión: Plataformas digitales Cerveza Aguila, Win y tv.dimayor.com.co



FECHA 3



Grupo A



22 de julio



La Equidad vs Llaneros FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Plataformas digitales Cerveza Aguila, Win y tv.dimayor.com.co



Grupo B



21 de julio



Atlético Nacional vs América de Cali

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



