La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) sorprendió a todos por igual. Este jueves, en horas de la tarde, informó cambios de horario en quince partidos del balompié nacional. Y en la lista, hay seis juegos de la fecha 6 de la Liga, que empieza en 48 horas. Y hay un juego de la fecha 9 que, de entrada, tendría que ser modificado nuevamente.



(Roban a jugadora de Selección Colombia en pleno sepelio de hermano de Jorelyn Carabalí).

Remezón en el calendario del fútbol colombiano

Facebook Twitter Linkedin

Alianza Petrolera, Nacional y Pasto Foto: Archivo EL TIEMPO

Sin dar los motivos de su decisión, la Dimayor informó los siguientes cambios.



Para la fecha 6, que se juega este fin de semana, los partidos que cambiaron son:



- Deportivo Pasto vs. Boyacá Chicó (Se jugará el domingo, a las 4 p.m.)

- Independiente Medellín vs. Alianza Petrolera (Se jugará el domingo, a las 6:10 p.m.)

- Atlético Huila vs. Atlético Nacional (Se jugará el domingo, a las 8:20 p.m.)

- Millonarios vs. Once Caldas (Se jugará el lunes, a las 7 p.m.).



Los juegos Envigado vs. América de Cali y Deportivo Cali vs. Deportes Tolima se aplazaron y aún no tienen fecha asignada.



En la fecha 7, Alianza Petrolera y La Equidad jugarán ahora el miércoles 23 de agosto, a las 4:45 p.m.



En la fecha 8, Deportivo Pasto vs. Once Caldas será el martes 29 de agosto, a las 8:10 p.m.



En la fecha 9, Boyacá Chicó y Jaguares jugarán el viernes 1 de septiembre, a las 6:05 p.m. Sobre el papel, Jaguares y Medellín se enfrentarán, según el reagendamiento, el sábado 2 de septiembre, a las 4:45 p.m. Sin embargo, se pisaría con otro partido ya estipulado: Santa Fe y Junior (6:10 p.m.). Por tanto, se espera que vuelva a cambiar de horario.





(Juan Fernando Quintero celebra mientras 'Bolillo' sufre: anuncio oficial de su equipo)

El Torneo no se salva

En la B, la fecha 6 tiene dos partidos con cambios: Cortuluá vs. Barranquilla (Ahora se jugará el martes 22 de agosto, a las 4 p.m.) y Bogotá vs. Llaneros (Será el viernes 25, a las 2 p.m.).



En la fecha 7, Cúcuta vs. Cortuluá será el martes 29 de agosto, a las 3:30 p.m. El miércoles 30, a las 3 p.m., jugarán Fortaleza y Leones.



Para la fecha 8, Quindío y Cúcuta ahora jugarán el sábado 2 de septiembre, a las 3:30 p.m.

Más noticias

DEPORTES