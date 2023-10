Dimayor, en la mira de Coljuegos por patrocinio no autorizado

La Dimayor está nuevamente en el ojo del huracán, ahora bajo la mira de Coljuegos, que es el órgano encargado de la organización, fiscalización y control de la operación de los Juegos de Suerte y Azar.

Patrocinio irregular

Desde agosto Coljuegos viene solicitando a la Dimayor tomar cartas en el asunto respecto a un patrocinio considerado no autorizado. Se trata de la marca Marsbet, en el equipo de primera división Atlético Bucaramanga.



Este 2 de octubre Coljuegos volvió a enviar un documento reiterando el requerimiento en el que se menciona que Atlético Bucaramanga “presuntamente tiene un patrocinio de parte de un operador no autorizado de juegos de suerte y azar por Internet, como se anuncia en su página web”.



En el oficio se solicita que “se tomen las acciones correspondientes, sin perjuicio de los procesos administrativos y la eventual compulsa a la Fiscalía General de la Nación que se realice por Coljuegos”.



Esta casa de apuestas en línea es originaria del Reino Unido y no tiene licencia para operar en nuestro país y por ende no puede hacer la publicidad que se ve en la página web y en la camiseta del equipo.

Coljuegos pide a la Dimayor su intervención para inspeccionar el patrocinio de la casa de apuestas Marsbet en el equipo @ABucaramanga.



