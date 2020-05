Equipos 'grandes', ausentes en reunión sin decisiones de Dimayor 

Los directivos de la Dimayor se reunieron por segunda vez en la semana para definir el sistema de campeonato que aplicarán cuando el Gobierno autorice la reanudación de la Liga. Sin embargo, tras casi cuatro horas, no hubo conclusiones.

El pasado jueves los directivos socializaron tres opciones de campeonato, entre las que deberán definir una este viernes por votación.



(Leas además: Los sistemas de campeonato que estudia Dimayor para reanudar la Liga)



Pero el encuentro del viernes estuvo marcado por las polémicas y las discusiones sobre la gestión presidencial. Además, faltaron varios de los equipos más influyentes de la Liga: Millonarios, Nacional, América, Medellín y Once Caldas.



Los equipos opositores a la gestión del presidente Jorge Enrique Vélez aseguran que crece la indisposición contra él. "Cada vez son menos los que lo apoyan", dijo uno de los directivos consultado. Los autollamados grandes le hicieron oposición a la oposición y no asistieron", agregó.



Por otro lado, aún no reciben el protocolo del Ministerio para poder adelantar los pasos a seguir de cara a la reanudación del fútbol.



Así las cosas, por ahora no se acordó una nueva reunión y siguen en vilo los temas urgentes como el sistema del torneo, las sedes y los protocolos. Las decisiones se tomarían por asamblea, que debe ser citada.



