El fútbol colombiano no para. A partir de este sábado y hasta el 5 de octubre, todos los días habrá al menos un partido de la Liga o de la Copa Colombia, con dos excepciones.

Los únicos días en los que la Dimayor no programó juegos son en los que tendrá actividad la Selección Colombia en la eliminatoria para el Mundial de 2026: el 7 de septiembre, contra Venezuela en Barranquilla, y el 12, contra Chile en Santiago.

La Dimayor anunció este sábado la programación de cinco jornadas, de la 11 a la 15, con varias novedades. Tal como ocurre en la fecha que se juega este fin de semana, se cruzarán partidos, algo que no pasaba desde que comenzó el canal premium.



Habrá algunos juegos que solo tendrán transmisión por la señal básica de Win Sports.

La otra novedad es que, como anticipó el periodista y estadígrafo Paolo Arenas en sus redes sociales, no se programaron partidos antes de las 4 p. m. por causa de la ola de calor que afecta al país. Por eso, el cronograma se extiende, en tres casos, hasta el horario de las 8:50 de la noche.

Confirmado lo informado al salir el calendario de las fechas 11 a 15.



Dimayor, por las altísimas temperaturas, ha puesto los juegos más tarde de lo habitual (desde las 4pm, no desde las 3).



Por ende, las jornadas acabarán cerca de las 11pm.



También hay horarios para los cuartos de final de la Copa

La entidad que maneja el fútbol profesional colombiano también anunció los horarios de los partidos de cuartos de final de la Copa Colombia.



Los juegos de ida debían haberse disputado esta semana, según el calendario que había anunciado Dimayor a comienzos de año, pero no se programaron debido a que hubo aplazados de la Liga.

Aún hay dos partidos aplazados de la Liga que no tienen programación: Cali vs. Tolima (fecha 6) y Pereira vs. Águilas Doradas (fecha 8).



