Dimayor tomó esta decisión sobre la Liga Femenina

El presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, confirmó que habrá Liga Femenina y que el torneo se realizará en el primer semestre del 2020.

“Habrá Liga Femenina y empezará este semestre. Vamos a ver quiénes van a participar, deben participar los ocho que están en torneos internacionales”, dijo en entrevista con Caracol.



Vélez insistió en que no hay, hasta el momento, empresas confirmadas para patrocinar el torneo de mujeres.



“Como paisa y vendedor que soy, he boleado maletín por muchas empresas buscando aliados para el fútbol femenino”, señaló el dirigente.



Vélez se refirió al tema del compromiso de Ernesto Lucena, Ministro del Deporte, quien se comprometió a que la Liga Femenina sería durante todo el año.



"No solamente es el fútbol profesional, el fútbol femenino debe ser integral. Él también se comprometió a un campeonato todo el año, yo hoy no tengo patrocinador, estoy buscando patrocinador", precisó.



“La Liga no puede durar más de agosto, porque tenemos que tener a los equipos que estarán en Copa Libertadores en septiembre", dijo.



De igual manera, en el tema de la reducción del número de suplentes en los equipos profesionales del fútbol colombiano, Vélez enfatizó que solo dos equipos se opusieron a la idea.



“Eso fue una propuesta que se hizo en la Asamblea, fue aprobada por todos. La administración simplemente lo que hace es ir a una Asamblea, las propuestas se someten a votación, solo dos clubes se opusieron en su momento, que fue Nacional y Junior”, declaró.



Varios clubes han hablado de liderar la opción de cambiar esa norma, pero Vélez dijo que el tema era muy complicado.



“Es difícil desde el punto de vista jurídico. Estamos estudiando porque eso implicaría una reforma de estatutos, hay que estudiarlo con mucho cuidado. A mí solo me ha llegado una solicitud de Atlético Nacional que la estamos estudiando”, indicó y señaló que Dimayor entrega a los equipos los mismos números de tiquetes para viajar a cada partido, independientemente de que se haya reducido los jugadores en el banco de suplentes.



