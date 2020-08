Luz verde a la liga femenina: Dimayor aprueba sistema de juego

La Junta de Competencia de la Liga Femenina que hace parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano sostuvo este lunes una reunión con la participación de 24 clubes asociados a la entidad futbolera. En el encuentro se decidió que 16 clubes tienen inicialmente la voluntad de participar en la competencia para su cuarta edición y de es manera la DIMAYOR, estableció un modelo de campeonato que fue aprobado por la mayoría calificada de los participantes, cuando el mismo fue sometido a votación.

Por otro lado, el Departamento Deportivo de la organización, proyectó frente a los asistentes y representantes de los clubes, una propuesta de calendario en donde se estipula el tiempo y desarrollo de cada una de las fases, para cumplir con el protocolo de bioseguridad.



Además, se solicitará por intermedio de la Federación Colombiana de Fútbol, al Ministerio de Salud y al Ministerio del Deporte, la habilitación en el plantel de jugadoras menores de edad, teniendo en cuenta la importancia de seguir potencializando el talento nacional y la gran cantidad de deportistas menores de 18 años, que hacen parte de las nóminas de los clubes.



El sistema de juego inicialmente aprobado es el siguiente:



FASE I



• 4 grupos – 4 Clubes

• 6 fechas

• Partidos ida y vuelta

• Avanzan los dos primeros de cada grupo



FASE II (Cuartos de Final)



• 4 llaves

• 2 fechas

• Partidos ida y vuelta



FASE III (Semifinales)



• Semifinal 1: Ganador Llave 1 vs Ganador Llave 4

• Semifinal 2: Ganador Llave 2 vs Ganador Llave 3

• Partidos de ida y vuelta

• 2 fechas



FASE IV (Final)

• Ganador S1 vs Ganador S2

• Partidos de ida – vuelta

DEPORTES​