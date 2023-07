La Dimayor anunció este miércoles que tendrá que reprogramar tres partidos de la segunda fecha de la Liga 2023-II, que se iban a jugar entre sábado y domingo, y uno de la primera jornada del Torneo de ascenso.

La razón para el aplazamiento es que no habrá fuerza pública disponible para la seguridad de esos encuentros. El pasado 13 de julio, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional solicitaron reprogramar esos encuentros.

A pesar de la petición de la Dimayor, los juegos tendrán que ser cambiados de fecha. “En atención a la comunicación presentada el día 13 de julio de 2023 por parte del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional donde se solicitaba que de manera excepcional se reprogramaran algunos partidos entre los días 22 y 23 de julio de 2023, la DIMAYOR procedió a indicar la antelación con la cual publicó las fechas, reiterando la importancia de contar con el acompañamiento de la fuerza pública para los eventos deportivos que tendrían lugar en tales fechas”, dijo la entidad en un comunicado.

La DIMAYOR se permite anunciar a la opinión pública que habrá cambios en la programación por solicitud del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional



El ente que maneja el fútbol profesional reiteró que esperan seguir contando con el apoyo de la fuerza pública.



“En los términos de la Corte Constitucional, las funciones de seguridad en los estadios, al tratarse de actividades que involucran aglomeraciones de público complejas, no pueden ser delegadas en ninguna organización de naturaleza privada, siendo de competencia exclusiva de las autoridades que salvaguardan el orden público en el territorio nacional”, agrega la Dimayor.

Los partidos que tendrán que cambiar de fecha

Tres partidos de la Liga serán reprogramados: los dos primeros se iban a jugar este sábado: Águilas Doradas vs. Atlético Nacional (4:10 p. m.) y Unión Magdalena vs. América (6:20 p. m.). El otro estaba para el domingo a las 6 p. m., Cali vs. Santa Fe.

Águilas Doradas vs. Nacional Foto: Cortesía Atlético Nacional



En el torneo de ascenso, no se podrá disputar este fin de semana el juego entre Llaneros y Patriotas, que estaba programado para el sábado a las 3:30 p. m. en el estadio Santiago de las Atalayas, de Yopal, sede provisional del equipo del Meta, debido a algunas adecuaciones en el Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio.



“La DIMAYOR, en el marco de la cooperación armónica que la caracteriza con las autoridades del orden nacional y local, hace un llamado al Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional para continuar acompañando los eventos establecidos en el calendario de las competiciones profesionales a fin de no presentar afectaciones en su desarrollo”, insistió la entidad.



