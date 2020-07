Análisis: ¿se acerca la caída de Vélez en la Dimayor?

Cada día que pasa parece más insostenible la permanencia de Jorge Enrique Vélez en la presidencia de la Dimayor. Ya no es solo que haya unos opositores que gritan y presionan y piden que se vaya. No. Ahora la cifra aumenta. En la noche de este miércoles eran 16, de los 36 equipos, los que no lo quieren en el cargo. Y la tendencia es a aumentar.



La indisposición crece. Ese tema de los traumáticos derechos internacionales de TV ha golpeado fuerte. Ese dinero que se promete, se aplaza y nada que llega ha generado un clima de inestabilidad en la Dimayor. Los equipos se han sentido traicionados y defraudados. Ya no creen. No quieren creer.

Y este miércoles hubo uno de esos movimientos políticos que se pueden interpretar como decisivos. El hecho de que el Deportivo Cali, uno de los fuertes a nivel dirigencial, haya decidido quitarle su respaldo de manera pública a Vélez es un indicio que demuestra que la tendencia se está invirtiendo. La curva se voltea. Ahora los opositores cobran fuerza, y a solo nueve días de la asamblea.



Deportivo Cali, que en su fuero interno ya venía discutiendo la posibilidad de dejar de respaldar al presidente, tomó la decisión en comité ejecutivo. Dijeron que fue unánime. Argumentaron, en una carta dirigida a los demás clubes, que “a pesar de algunos aciertos, no se han cumplido las metas trazadas, ni los objetivos proyectados”. Cali incluso fue más allá. De una vez les planteó a los demás equipos que su candidato a la presidencia es Gustavo Lenis.

Y mientras la carta del Cali generaba revuelo dirigencial, un torrente de documentos (se conocieron 16) llegaron a la Dimayor, en el mismo tono. No quieren más a Vélez. Entre esas misivas estaban las 12 de los reconocidos clubes opositores: Santa Fe, Equidad, Jaguares, Orsomarso, Cúcuta, Cortuluá, Envigado, Huila, Llaneros, Tigres, Patriotas y Rionegro. Se les unieron Bogotá, Fortaleza, Real Cartagena y el Cali. Ellos cuatro, en una lista conocida previamente por EL TIEMPO, estaban incluidos entre los indecisos. Y ya se decidieron.

Puerta abierta

El panorama es gris para Vélez, porque aunque 16 votos en contra aún no hacen la mayoría (necesitan mínimo 19), sí representan una tendencia. Además, Barranquilla también evalúa sumarse a los opositores. Y versiones de prensa indican que Millonarios y Junior tienen la misma idea, aunque no lo han dicho de manera oficial. Todo apunta a que la asamblea que se avecina mostrará un escenario más crítico para el dirigente. Ese día habrá una reforma de estatutos para modificar el sistema de competiciones, aunque el tema presidencial estará sobre la mesa.



Y para que no quede duda de que el escenario es otro, ayer uno de los férreos defensores de Vélez, Tulio Gómez, el máximo accionista del América, dejó abierta la puerta de salida: “Mientras el Dr. Vélez trabaje con honestidad, transparencia y ecuanimidad tendrá siempre mi apoyo. Soy institucionalista. Ahora bien, si las mayorías deciden el cambio, seré respetuoso y seguramente nos toque evaluar candidatos”, dijo.



El máximo accionista de Chicó, Eduardo Pimentel, criticó este miércoles que en la pasada asamblea no se haya discutido el futuro del presidente. “Vélez, en una jugada inducida, politiquera y desafortunada, cita a asamblea y en el orden del día nuevamente no da la opción a la oposición de discutir su continuidad, como debió hacerlo, situación lamentable que demuestra que dudan de tener las mayorías”.

Habrá que esperar el contraataque de Vélez, porque por ahora su cargo tambalea en el ring de la Dimayor.



