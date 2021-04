Anuncian el regreso de la primera C del fútbol colombiano

El Torneo nacional interclubes primera C será una realidad en Colombia. Este lunes se conoció que la Difútbol (división de fútbol aficionado) autorizó el campeonato y tiene abiertas inscripciones.

(Le puede interesar: Uno de los últimos videos del Teacher: no quería dejar de jugar fútbol)



La primera C daría inicio el 15 de mayo. Se tiene proyectado que el equipo campeón de la C en 2021, sea invitado a participar en la B en el 2022.



Si este equipo queda en los 4 primeros lugares, continuará participando en la segunda categoría, según dio a conocer la Liga de Cundinamarca en un comunicado en el que invita a los clubes que tengan categoría C a participar.



Además, para el año 2023 aplicará el descenso de los dos últimos equipos de la B y el ascenso de los dos de la C.



(Lea además: Meluk le cuenta... (Juego limpio es cumplir el reglamento))



La Categoría Primera C fue el torneo de tercera división del fútbol en Colombia. Desde el año 1991 hasta 2001, con ascenso, y nuevamente de 2003 hasta 2010, sin premio para el ganador.



El fútbol colombiano viene reclamando hace años que la categoría vuelva a existir, pero han habido muchos intentos fallidos. Ahora, parece tomar forma.

TORNEO NACIONAL INTERCLUBES PRIMERA C INICIO 15 DE MAYO INSCRIPCIONES DILIGENCIANDO EL SIGUIENTE FORMULARIOhttps://t.co/m1EcluYDFU pic.twitter.com/00HWrrgWHh — Difutbol Colombia (@DifutbolOficial) April 12, 2021



DEPORTES