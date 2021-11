Diego Valoyes solo piensa en ganarle a Brasil

Diego Valoyes hace el curso. Está tranquilo y por sus declaraciones aspira a que la Selección Colombia le gane a Brasil, este jueves, en la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.

Su experiencia. “El paso por Argentina me ha dado la oportunidad de adquirir más madurez y más experiencia. Espero poder apórtale eso a la Selección, quiero ayudar en lo que pueda".



Su meta con la Selección



La posición ideal. “Siempre he jugado de extremo, puedo jugar por las dos bandas. La gran parte de mi carrera ha sido en esa posición y es donde mejor me desempeño en el campo de juego".



El partido. "Acá tenemos buenas armas para enfrentarnos a Brasil. Nos hemos preparado de la mejor manera para buscar los tres puntos que son el objetivo. Cada uno está entregando lo mejor en los entrenos".



El rival. “Sabemos que Brasil es un buen equipo, conocemos de sus capacidades. Nosotros como Selección estamos capacitados para hacerle frente a Brasil, queremos conseguir los tres puntos".



Su momento. "Estoy feliz y contento de poder representar a mi país y de vivir esta experiencia. Los compañeros me han acogido de la mejor manera, se nota la unión del grupo".



Llegar a la Selección. “Nunca tuve un proceso de Selección. Estoy agradecido con Dios por poder estar cumpliendo un sueño. Vengo a aportar todo de mí a la Selección. Vengo a sumar".



Las fechas 13 y 14. "Van a ser dos partidos duros y complicados. Estamos trabajando para contrarrestar las virtudes de los rivales y para aprovechar nuestros puntos fuertes".



