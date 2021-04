Santa Fe, con nuevo dueño: así se logró el actual control accionario

La asamblea de socios en Independiente Santa Fe, celebrada el pasado 29 de marzo, dejó un importante movimiento accionario en el club, con un nuevo máximo dueño, Diego Perdomo, que desplaza a la familia del expresidente César Pastrana.

Santa Fe, que viene con un déficit importante en sus arcas, por lo que está en la ley 1116 de insolvencia empresarial, autorizó en la asamblea su capitalización para conseguir recursos.



Diego Perdomo, ingeniero civil vinculado hace unos años al fútbol femenino, primero en el Atlético Huila y luego en Santa Fe, llegó al club para apoyarlo con una serie de préstamos, a través de su empresa de construcción llamada Perlun. Ahora se convirtió en el socio mayoritario del club. ¿Cómo lo logro?



“A lo largo del año pasado le presté a Santa Fe 3 mil millones de pesos, incluidos intereses, para el funcionamiento del club. En la asamblea de noviembre el equipo aprobó el préstamo, es decir reconoció la deuda, que hace parte de una que tiene Santa Fe, a hoy en papeles, de 26 mil millones de pesos", contó Perdomo a EL TIEMPO.



Según explica, el presidente Eduardo Méndez manifestó que el club no tenía cómo pagarle ese dinero, a no ser que fuera con la plata que le entrará al equipo por su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores (3 millones de dólares). El problema es que el equipo cuenta con ese dinero para garantizar su funcionamiento.



Es así como surgió la propuesta, desde la presidencia cardenal, de que esos 3 mil millones de pesos adeudados a Perdomo los capitalice en acciones. Perdomo acepta, pero no solo eso, también asume la deuda del club. Asegura que hoy quedó con más del 50 por ciento de las acciones de Santa Fe, siendo el socio mayoritario.

“En 2018 ya tenia todos los números de Santa Fe en la cabeza porque quise comprarlo, porque Méndez me lo propuso, en esa época Santa Fe facturaba 50 mil millones de pesos. Me conozco los números de Santa Fe de arriba abajo, así como la ley 1116, y me metí en eso", dijo Perdomo.

Hasta ahora, la mayoría accionaria pertenecía a la familia del expresidente del club, César Pastrana, quien se abstuvo de capitalizar, por lo que su porcentaje se diluyó, tal como le comentó a EL TIEMPO:



"En la asamblea del club se autorizó la capitalización para conseguir recursos y salir adelante, lo apoyamos, es lo que necesita hacer el club. Nosotros no vamos a capitalizar. El porcentaje de la familia Pastrana es del 41 por ciento aproximadamente y no del 63 por ciento. Los demás accionistas estuvieron de acuerdo", dijo.



Diego Perdomo se desempeña desde 2020 como director deportivo del equipo femenino de Santa Fe. Ahora tiene el mayor porcentaje económico del club.



DEPORTES