Diego Herazo fue protagonista de un capítulo más de la ‘Ley del ex’: el atacante, hoy en el Deportes Tolima, le marcó el miércoles un golazo de tiro libre a su antiguo club, Millonarios, para salvarle un punto a su equipo, en el estadio Manuel Murillo Toro.

Tras comenzar la Liga como suplente, Herazo ha comenzado como titular los dos últimos encuentros del Tolima y en ambos respondió con goles: le marcó dos al Huila en el clásico y ahora le marca a Millos.



😮 ¡Le colocamos la lupa al gol de Diego Herazo en el juego de Tolima frente a Millonarios! ¿Virtud del jugador o error del portero?#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/AvBOX1DLes — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) March 30, 2023

Herazo, quien cumplirá 27 años el 14 de abril, salió con todo a cobrarle a Millonarios, donde jugó en el 2022, con un balance apenas aceptable. “Quería marcar y quería celebrárselo a ellos y mostrarles que allá tenía mucho por dar. Estando acá en Tolima tuve la posibilidad de demostrarles y mostrar todo lo que tengo por dar”, dijo Herazo al VBar Caracol.

Las cifras de Diego Herazo con Millonarios

En su paso por Millonarios, Herazo fue el máximo anotador del equipo en la Liga junto a Carlos Andrés Gómez: cada uno consiguió nueve anotaciones. El primero lo hizo en 42 partidos, aunque solo fue titular en 18. Herazo consiguió otros tres goles en la Copa Colombia, en la que Millonarios consiguió el título.



Herazo tuvo continuidad en el primer semestre y se lesionó en plenos cuadrangulares, contra Junior, en Barranquilla. Para el segundo torneo, Millonarios contrató a Luis Carlos Ruiz y Herazo terminó relegado al banco: solo fue inicialista en 3 de los 22 partidos que disputó.

Diego Herazo celebra su gol en el clásico. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

El delantero reconoció que tenía una espinita. “Uno siempre da lo mejor y a veces no se dan las cosas. Siempre le echan el agua sucia a uno, que uno como delantero no es y hay que demostrar cuando uno lo tiene de rival”, dijo.



Herazo criticó la forma de jugar de Millonarios y dijo que no le quedaban muchas pelotas para anotar goles. “Uno se pone a ver el delantero de Millonarios y si muchos tienen una opción de gol porque no hay quién le ponga el balón, yo tengo ahora más opciones de gol porque los compañeros me lo ponen. (Leonardo) Castro cuántas tuvo: una que la mandó por arriba. ¿Cuántas tuve yo?”, comentó.



“No me gusta hablar casi de eso, pero el problema no son los delanteros sino quien les ponga las opciones de gol. Uno está ahí, pero si no te ponen las opciones de gol, ¿cómo los vas a hacer?”, aseguró.

El video en el que le cobran a Herazo los goles que no hizo

Apenas se conocieron sus declaraciones, en redes sociales los hinchas de Millonarios se indignaron. La cuenta La Gameroneta recopiló un video en el que se ven algunas de las opciones de gol que Herazo dilapidó vestido de azul.

“Yo tengo ahora más opciones de gol porque los compañeros me lo ponen”.



A esto es lo que llamo ser un deshonesto con el trabajo de los compañeros y caradura. No venda humo mijo @Diegoherazo10, acá yo le hago memoria. pic.twitter.com/nVm82RUw4n — La Gamereta (@LaGameronetaOk) March 31, 2023

