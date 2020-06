Didier Luna se defiende: 'Lucharé por demostrar mi inocencia'

Luego de que el Juzgado 15 de conocimiento condenó al técnico colombiano Didier Luna a 28 meses por injuria, pena excarcelable tras preacuerdo con la Fiscalia, el entrenador reaccionó y dejó declaraciones en las que insistió en su inocencia.



La justicia no encontró elementos mayores para llevarle a prisión por el delito inicial de acoso sexual, denunciado por Carolina Rozo, quien se desempeñaba como fisioterapeuta en la Selección Colombia Sub-17

En entrevista con el programa de ACORD Colombia Radio, Pena Máxima Internacional, el entrenador habló de su presente y futuro luego de conocer la decisión de la justicia.

"Mi situación jurídica sigue su proceso normal como lo pide la justicia colombiana. Mis abogados y yo apelaremos este fallo y esperaremos la nueva decisión del juez", dijo Luna en sus primeras declaraciones. "Buscaré verdades que clarifiquen todo y que mi imagen personal y deportiva quede limpia", agregó.



En cuanto a su momento actual, comentó: "Soy un profesional del fútbol, llevo trabajando más de 40 años, y si Dios quiere lucharé por demostrar mi inocencia para que las puertas del trabajo se me abran de nuevo y demostrar mis capacidades profesionales".



Luna aseguró que este tema transformó su vida personal y profesional. "Mi día a día hace más de 17 meses es una tortura, muy difícil de llevar, no tengo trabajo por causa de estas injurias y calumnias. Solo Dios sabe por las que estoy pasando, mi familia sufre mucho y espero solucionar todo y volver a trabajar para poder llevar el sustento a mi casa, a mi mamá, a mis hijas y a mi señora. Unos meses muy difíciles".

Agregó que no tiene claro sobre el origen de esta situación. "No sé, quisieron utilizarme como chivo expiatorio, pienso que las envidias por mi posición como entrenador de la Selección Colombia. La verdad pronto se sabrá si Dios quiere".



Puntualizó que no siente que su carrera esté terminada. "Mi carrera deportiva no la termina sino Dios. Soy inocente, unas acusaciones que empezaron con un delito y la señora que me acusa y sus abogados me proponen cambio de delito porque no tenían pruebas. Total, ahora quedó ratificado que es por injurias verbales, pero sigo motivado a continuar luchando por mi carrera deportiva y lo voy a lograr con la bendición de Dios y con la justicia colombiana".



Dijo que ha recibido respaldo de la Federación Colombiana de Fútbol, que tenía listo su contrato para seguir manejando el fútbol femenino y a raíz de estos sucesos todo paró, "me dijeron: 'profesor cuando solucione esto volveremos a charlar y cuente con nuestro respaldo y ayuda'".



Y una vez más insistió en su inocencia en todo este episodio.

"A la señora que me metió en este lío le quiero manifestar mi descontento general, pero si es necesario públicamente ofrecerle de nuevo mis disculpas, y decirle que si se siente o se sintió que alguna de mis acciones transgredieron su moral, categóricamente le manifiesto que jamás fue mi intención, como lo he sostenido. Mi proceder siempre ha estado revestido de respeto hacia todos lo que me rodean, especialmente hacia la mujer, ya que valoro su quehacer en la sociedad".



