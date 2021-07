Luis Díaz habló sobre su paternidad, Copa América y La Guajira

Luis Díaz fue la revelación de la Copa América. Con cuatro goles quedó como el máximo goleador junto a Lionel Messi. Además, fue elegido en el once ideal de la competición.



Aunque hay rumores de su posible traspaso a la Roma de Mourinho, el jugador se encuentra de vacaciones y "mentalizándome en Porto", aseguró en Caracol Radio.



Esto fue lo que dijo 'Lucho' en los micrófonos de Caracol Radio.



Copa América. “Desde el comienzo el profe Reinaldo nos motivó, queríamos ser campeones, no se pudo pero vivimos un excelente torneo. Estar compitiendo con grandes jugadores me enorgullece demasiado, seguiré trabajando duro para lograr muchos triunfos".



Disciplina. "Si te llevan a un equipo de grande nivel, saben cuales son las cualidades que tienes. Hay que estar mentalizado en lo que quieres lograr. Hay que ser muy disciplinado”.



Admiración. "Al profe Iguarán lo admiro demasiado y con el 'Pibe' Valderrama estuve en la Copa Indígena, fue muy lindo ver a un ídolo, aprendí mucho de él . Compartimos poco pero fue muy importante para mí. Le dijo a mi técnico que yo tenía mucho potencial".



Porto y Matheus Uribe. "Elegí estar en Porto por todo lo que ha sucedido con los colombianos que han estado ahí, han marcado cosas bonitas. La idea es seguir creciendo en el Porto. Con Matheus fue importante que estuviera en Porto, se hace mucho más fácil, sentirse cómodo. Tener un compañero como él es bueno, es de los que te ayuda a crecer".



Su padre. "Me sirvió tener a mi papá como entrenador, él era muy correcto en lo que hacía, si me tenía que poner en el banco, lo hacía. Para mí fue una de las cosas más importantes para llegar donde estoy".



Su hijo. "Estoy preparado para ser papá, es una niña pero no vamos a revelar el nombre. Faltan tres meses, estamos listos para la fecha de nacimiento".



La Guajira. “El futbol lo viven demasiado en La Guajira, llama mucho. Hay talentos que por una u otra razón se pierden. Yo inicié en la escuela de mi papá".



Futuro. "Por ahora, hasta que no se cierre el mercado, no se sabe nada. Yo regreso el 24 a Portugal".