Huila está en la B y ahora le dio un golpe a su equipo femenino

En una de las tradicionales rabietas del máximo accionista del Atlético Huila Juan Carlos Patarroyo, que le significaron este año perder la categoría para la Liga Águila de 2020, el directivo, que no volvió a dar la cara después del descalabro deportivo, apartó de la presidencia del equipo femenino al ingeniero Diego Perdomo, el dirigente más exitoso hasta hoy en la corta carrera del fútbol femenino en Colombia.

Ser exitoso fue el único pecado de Perdomo: subcampeón en el 2017 en la final frente a Santa Fe, ganador de la Liga en el 2018 superando a Nacional y campeón de la Copa Libertadores Femenina celebrada en Manaos, en algo inédito para Colombia, tras dehar y dejando en el camino nada más y nada menos que al encopetado Santos, flamante bicampeón del certamen. La noticia sorprendió a todos.



“Nadie me ha llamado, menos el presidente Patarroyo, con quien coordinamos este proyecto. Solo sé que debo respetar la decisión de la Junta directiva, acogerla y lo haremos de la manera más rápida. Estoy sorprendido por la decisión porque la semana pasada nos reunimos con él y proyectamos la salida del equipo a vacaciones y trazamos algunas directrices para el 2020. Realmente, no tengo ni idea que es lo que quieren hacer. Eso sí, vamos a seguir apoyando el fútbol femenino del Huila y de Colombia desde donde estemos”, sostuvo Perdomo.



La decisión para muchos desconcertante, tomó por sorpresa a los huilenses en general, que aún no despiertan del mazazo que significó el descenso de su equipo a la categoría B.



Aparte del escueto comunicado, el máximo dirigente del Huila no se ha pronunciado, pese a que desde la semana anterior anunció una rueda de prensa para hablar de las proyecciones del equipo para el torneo del próximo año.



“Yo estoy en Santa Marta y el jueves me enviaron a mi oficina la carta con la decisión tomada por la junta, pero repito: nadie se dignó llamarme como elemental norma de cortesía. Sobre el futuro del equipo no sé nada", indicó Perdomo. "Lo único es que varias de las jugadoras me han llamado y me han indicado que su intención es no continuar con la institución y me duele porque habíamos creado una bonita familia estos años. Claro que la vida sigue y Dios quiera que el equipo pueda continuar como una alternativa para nuestras mujeres, porque el fútbol femenino hay que seguirlo apoyando”, agregó.



La piedra en el zapato habría sido fue la reciente propuesta de algunos medios de comunicación, aficionados y patrocinadores en el sentido de que Diego Perdomo asumiera las riendas del equipo femenino y Patarroyo se hiciera a un costado para evitar un mayor desgaste. Tras lo sucedido queda claro que el orgullo superó la razón.



Mientras tanto y como desbandada, varios de los patrocinadores han anunciado también su retiro tras los reiterados errores deportivos y administrativos de Patarroyo.



JOSÉ DIEGO CARDOZA SÁNCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva