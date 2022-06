Tolima espera a Nacional el próximo domingo en el partido de vuelta de la final del primer campeonato del año del fútbol colombiano, pero la compra de las entradas ha sido un dolor de cabeza.

Los hinchas tolimenses madrugaron este lunes a hacer cola en busca de una entrada en las taquillas del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, pero fue imposible, gracias al desorden que se presentó durante la jonada.



La policía se hizo presente en el lugar, controló al público, pero el tema de la venta de las boletas no se cumplió como debe ser.



Los aficionados se quejaron porque el remanente no es suficiente y las condiciones para adquirir la entrada no son las mejores.



Los hinchas reaccionaron en las redes sociales y acán están los videos de lo que se vivió en el estadio ibaguereño.

📹 #EnVideo



Ambiente tenso en la taquilla dispuesta por @cdtolima para la compra de boletas en el 🏟️ Murillo Toro. Este es el panorama para quienes aún no tienen su entrada de cara al partido de este domingo, por la final de la 🏆 Liga BetPlay 1 2022.#JuntosPorLaCU4RTA ⭐⭐⭐ pic.twitter.com/jyDVNqlNoR — El Rincón del Vinotinto (@rinconvinotinto) June 20, 2022

⚠️ #ATENCIÓN



Esta es la situación que se registra en la taquilla ubicada en el 🏟️ Murillo Toro, para los hinchas que quieren adquirir su entrada a la tribuna Sur. Tuvo que llegar la @PoliciaIbague para controlar los ánimos.



📹 Jéfferson Andrade#JuntosPorLaCU4RTA ⭐⭐⭐ pic.twitter.com/UdVWUwgc80 — El Rincón del Vinotinto (@rinconvinotinto) June 20, 2022