Deportivo Pereira gana, sueña y sorprende

Deportivo Pereira fue el protagonista de la gran sorpresa de lo que va de la Liga, al derrotar el sábado 3-2 a Atlético Nacional y quitarle un invicto de 10 jornadas.

El sistema del campeonato, que castiga a los equipos que ascienden con un lastre de puntos, lo tiene aún en la pelea por no volver a la B, pero el equipo que dirige Alexis Márquez ha luchado mano a mano contra los grandes. Estas son las claves de su buen momento.



Sin temor

Le planta cara a los grandes

La victoria de Pereira contra Nacional no es casualidad. Ya había derrotado a Millonarios (1-0, el pasado 28 de agosto) y además está en la semifinal de la Copa Colombia, en la que eliminó al Junior de Barranquilla en octavos.



Y pudo haber sumado más puntos contra otros históricos: Santa Fe le empató en el último minuto y el propio Junior, en la Liga, también le igualó cerca del final del encuentro.



La experiencia

Una base con bagaje

Pereira basa su juego en varios futbolistas muy experimentados, todos mayores de 30 años y exitosos en otros clubes: Carlos Ramírez, zaguero central (33 años); Danny Cano, también central (35); Johnny Vásquez, volante de recuperación (34); Henry Rojas, jugador polifuncional en el medio y atrás (34), y Rafael Navarro, uno de los que permanece del largo paso por la primera B (32).



El aporte de los jóvenes

Una mano importante

Al lado de la base experimentada han ido creciendo varios jóvenes que le han dado una mano importante al técnico Alexis Márquez. El más destacado, Jherson Mosquera, que es pieza fija en la formación titular.



A los 22 años, puede jugar como lateral derecho o como zaguero central. Con menos minutos en la cancha, pero con goles importantes, Brayan León (20 años) ha aprovechado la oportunidad.



Goleador en racha

De la Rosa, segundo aire

Wilfrido de la Rosa llegó el año pasado al Deportivo Pereira, procedente del Deportivo Pasto. En las últimas jornadas se ha convertido en el hombre gol del equipo, gracias a su velocidad, a que nunca se resigna a perder una pelota y a que ha tenido el olfato para estar bien ubicado en el área.



Lleva cuatro goles en la Liga: le hizo dos a Nacional el sábado, pero ya le había marcado a Pasto y a Junior.



Confianza al técnico

Márquez, hombre de la casa

Alexis Márquez fue portero del Deportivo Pereira entre 2001 y 2011. El año pasado lo nombraron técnico encargado, tras la salida del argentino Néstor Craviotto, quien había conseguido el ascenso a la A.



El equipo peleó en la liguilla de eliminados, en la que alcanzó la final. Los directivos decidieron darle el equipo a Jorge Artigas, que no dio buenos resultados. Con Márquez volvió a rendir y está en la lucha.



