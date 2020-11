En firme: decisión final de la demanda de Pereira vs. Once Caldas

Al Once Caldas le quedaba un recurso para tratar de salvar el punto que había conseguido en la cancha en el clásico contra Deportivo Pereira, el pasado 6 de octubre.

Deportivo Pereira demandó el partido por la inclusión de Elvis Mosquera, lateral izquierdo, quien estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. El Once, a su vez, argumentó que en el sistema Comet, donde se lleva el registro del campeonato, no estaban consignadas las cinco amonestaciones.



La Comisión Disciplinaria del Campeonato le quitó el punto al Once y dio ganador al Deportivo Pereira. El club de Manizales presentó la reposición, pero la perdió, por lo cual acudió a la instancia superior, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor.



El fallo definitivo fue dado a conocer este jueves: el triunfo de Pereira en el escritorio quedó en firme. El resultado de la apelación deja al Once Caldas al borde de la eliminación y al equipo matecaña, por ahora, por fuera de la zona de descenso.



