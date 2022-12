Meluk le cuenta... (Pereira, por siempre y jamás)

A los pueblos no los unen las victorias ni las derrotas, como pasó este miércoles para unos y para otros. No los unen ni sus fiestas ni sus tragedias, ni tampoco lo hacen las banderas o los himnos.

A los pueblos, como al pueblo de Pereira y Risaralda, los unen las historias, la palabra.

No hay nada más poderoso que el relato que a partir de hoy se cuenta y se contará por los siglos de los siglos del primer título del fútbol colombiano para el Deportivo Pereira, de las manos de titán gigante de Harlen Castillo, el portero de manos enormes que atajó los penaltis definitivos en el desempate contra el Medellín,después del 0-0 largo y aburrido (¡eso ya no importa!), en el desempate hacia la gloria y la inmortalidad.



A ese portero enorme y descomunal le dicen ‘Chipi chipi’, un apodo que no parece para un coloso de ébano: se lo pusieron hace años por un parecido con un personaje de una telenovela.



Un cuento, como el que empezaran a contar de él y del Pereira, el equipo –perdón, ¡EL PUEBLO!– que a los 78 años de vida nació por fin a la victoria eterna.



El fútbol es eso. La colección de momentos, el álbum del pasado con los seres queridos que ya no están, con los que nunca vieron el trofeo alzado por las manos del capitán. En las tribunas del Hernán Ramírez Villegas, ese estadio hecho hace décadas solo para esta noche, los hinchas lloraron en abrazos infinitos con el desconocido íntimo de al lado, con ese otro idéntico en colores y sentimiento. Hubo abrazos que rompieron la muerte del padre y la madre, del hermano y la hermana, del abuelo y la abuela, del tío y la tía, de los primos y las primas que de amarillo y rojo se fueron sin sentir esta gloria de gol y triunfo.



García Márquez dijo: “La vida no es la que se vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”. Desde hoy y para siempre 500.000 habitantes de Pereira, contarán 500.000 historias únicas y distintas. Desde ahora y para la eternidad un millón de risaraldenses empezarán sus historias diciendo que “había una vez un equipo que no ganaba nunca...”. Otros narrarán que “había una vez una ciudad que siempre perdía hasta que...”. Unos más contarán que “había una vez un coloso al que le decían ‘Chipi Chipi...”. Otros empezarán diciendo que “había una vez un héroe llamado Leo Castro, el goleador de fuego“. Otros empezarán su historia por la vuelta olímpica de lágrimas y trofeo y alaridos, y otros iniciarán en los gritos, la pólvora, los pitos y la borrachera en las calles. Pero siempre se contará que desde este miércoles Pereira es más Pereira, más pueblo que nunca por siempre y jamás.

Facebook Twitter Linkedin

Deportivo Pereira, el nuevo campeón del fútbol colombiano. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Hoy, a Restrepo, Castillo, Ramírez, Correa, Mosquera, Zuluaga, Velásquez, Vásquez, Fory, Berrío, Castro y Muñiz les cantan: “Salve al esfuerzo de mis heroicos y buenos hijos / que con amor, me dieron nombre, me dieron fama / me hicieron grande, me dan honor”. ¡El himno de Pereira fue escrito para ellos y para este momento!



Nada une más a un pueblo que una historia. Y Pereira ya la tiene y ya la cuenta.





Meluk le cuenta...



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta