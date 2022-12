Lloraban y lloraban y no paraban de llorar, lloraban los grandes y los chicos, lloraban los abuelos y los nietos, lloraban los héroes de la cancha y los héroes de la tribuna, lloraban y contagiaban, lloraban con ellos, quizá, hasta los que no eran pereiranos de solo verlos emitir ese grito tan nostálgico, ese grito que no conocían, ese grito elevado al cielo, grito empapado, grito desaforado, grito ronco de que por fin el Deportivo Pereira es campeón. Y por eso lloran y lloran y no dejan de llorar.

La hinchada del Pereira no estaba acostumbrada a estos protocolos de la angustia, a estos rituales de la ansiedad, no sabían lo que era vivir una final, pelear por una estrella, pero lo presentían, y se prepararon para vivirlo como el día más importantes de sus vidas, con esa pasión desatorada que tenían guardada desde siempre, desde que son el Deportivo Pereira.



El estadio Hernán Ramírez Villegas, ese estadio tan inflado, tan lleno, tan vivo, llevaba tiempo esperando por este esplendor, por este rugido de voces clamando: el escenario se engalanó con las bombitas amarillas y rojas, con las banderitas ondeadas o pintadas en la cara de la señora con su moña roja y amarilla, con el gorrito de bufón en la cabeza como anticipando la fiesta, y la otra señora que tenía los ojos inundados, y se los secaba con la manito temblorosa y seguían tan mojados de tanta emoción, mientras miraba al cielo y como que rezaba sus rezos más íntimos para a ver si se hacía el milagrito del título.



Y ni hablar de los jugadores, los heroicos y buenos hijos, como reza el himno de Pereira, ese coro que cuando sonó les sacó hasta la última lágrima a todos, o a los que más hijos de ese equipo e sienten, como al capitán Jhonny Vásquez o al goleador Leonardo Castro que conmovieron con su emoción incontrolada mientras entonaban esas letras.

Arrancó la hazaña

Y arrancó la batalla y gritaron los pereiranos desde los confines de las tribunas repletas, con todo su furor, con toda la fuerza de sus voces, voces que se estrenaban en una final de la Liga y no querían sonar menos de lo que deben sonar, así que gritaron tan valientes como lo eran sus guerreros en la cancha, para que sus gritos se metieran en la cabeza de cada jugador.

Desde la tribuna sur, decorada para la fiesta con sus banderas largas y pequeñas y anchas y angostas, aullaban esos que se hacen llamar lobos, y eran aullidos de lobos bajo la luna, aullidos para contagiar a la manada de la cancha, para que fueran sin temores detrás de esa presa. El estadio vibraba como deben vibrar los grandes estadios. Como si no fueran novatos en estos duelos decisivos, los pereiranos empujaron a sus titanes de la montaña, como también dice el himno, y gritaban que vamos / vamos / vamos Pereira... Y Pereira iba e iba e iba, y se acercaba, merodeaba el encuentro con el gol que necesitaban, que se hacía esperar. La vida de los hinchas pereiranos ha sido (era) eso, esperar.

Pereira, el nuevo campeón del FPC Foto: Juan Pablo Rueda

El primer tiempo se esfumó con esa velocidad de final que no es matemática sino emocional, y el partido seguía 0-0. El descanso de los jugadores fue el descanso en las tribunas, el tiempo en el que los cuerpos y las gargantas recuperan sus fuerzas para afrontar el tiempo decisivo. Antes de arrancar la segunda parte emanó la pólvora, el ruido de la pólvora, las luces de la pólvora para iluminar todo el cielo risaraldense, y luego el residuo de la pólvora, ese humo permanente invadió la cancha como una tenue neblina que retrasó el comienzo de la segunda parte, como para aplacar los nervios unos instantes.

45 minutos separaban a toda una ciudad de la gloria. 45 minutos eran la distancia entre la ciudad y la estrella. Y vamos / vamos / vamos Pereira... rugían, aullaban los lobos pereiranos, como si el mensaje reiterado pudiera hacer el milagro que no lograba la señora que tanto rezaba. En las tribunas alguien empezó a decir que se iban a los penaltis, para que los cuerpos se fueran preparando. Penaltis, susurraban los pereiranos, que no habían vivido unos penaltis en una final de Liga, pero que estaban dispuestos a sufrirlos, como resignados a que eso era parte del premio de haber llegado a la final: si iban a ser campeones que fuera con todo el drama.



Al fin el pitazo final y los hinchas quedaron paralizados, mirando como sus héroes hacían un círculo y se daban ánimo y rezaban. Se fueron para el arco sur, donde más se siente, donde más se alienta. Y empezaron los cobros al tiempo con los rezos en multitud, las bendiciones, las manitos cruzadas: en una final no se conocen los ateos. Algunos cerraban los ojos para no ver, otros los abrían mucho para ver mejor. Y todos clamaban porque el portero Castillo se hiciera glorioso, se hiciera muro. Y Castillo lo fue, tapó dos. Y cuando entró la pelota definitiva, los hinchas del Pereira no lo podían creer, fue una locura colectiva, de gritos, de besos, de abrazos, de recuerdos, de nostalgia, de alegría, y de llanto, porque si hoy los pereiranos lloran, estas son lágrimas de campeón.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

