¡Final, final, no va más! La Liga busca campeón, entre Pasto y Junior

La obra se titula ‘ final de la Liga 2019-I’. El protagonista estelar, Junior, y el de reparto, aquel que siempre quiso ser mejor para llevarse el papel protagónico, el Deportivo Pasto. El estadio El Campín vivirá hoy a las 7:45 p.m. –transmisión de Win Sports y RCN– el juego de vuelta que decidirá el campeón del primer semestre del fútbol colombiano.

El local –bueno si es que se puede decir-, ya que Pasto jugó los partidos que le correspondieron de localía en el estadio de Ipiales, menos el más importante, que no es poca cosa, tendrá la obligación de remontar el 0-1 a favor del Junior, con lo que se llega a la batalla final por la primera estrella del año.



“Creo que dentro de mi optimismo le podemos dar vuelta al marcador. Tenemos enfrente un gran equipo, y no es un rival fácil. Maneja mucho la pelota, hace mucha transición con posesión, además de tener experiencia, y acaba de ser campeón, con técnico campeón. Nosotros tenemos nuestras armas, nos sabemos defender y atacar; creo que somos el equipo más goleador de los cuadrangulares. Hemos hecho lo que se necesita”, declaró Alexis García, el técnico de equipo nariñense.

Esa aplicación táctica, que a partir del orden en sus líneas le permite al Pasto recuperar la pelota y salir en transiciones rápidas de defensa a ataque, será su principal arma para poder luchar por su segunda estrella.

Ayala, el referente

Lágrimas, lesión y cara de frustración. Ese fue el retrato de Camilo Ayala luego del primer partido del Deportivo Pasto en los cuadrangulares del grupo A. A pesar de ser la figura en la victoria 1-3 sobre Unión Magdalena, su voz entrecortada decía entre líneas que se perdería el resto de las semifinales. Pero el destino le deparó otra cosa, tal vez imposible de imaginar en ese momento. Ayala se recuperó de su lesión y estuvo ayer sentado en la conferencia de prensa previa al juego de vuelta de la final de la Liga, palpitando lo que será el partido decisivo.



“Siempre tuvimos la mentalidad de estar en la final. Nos alimentaron ese sueño de estar en esa posición. Ese era el mensaje que nos daba el técnico de llegar a la final, pero nos decía que no lo lleváramos afuera porque nos iban a llamar locos. El tiempo y el trabajo nos dieron la oportunidad de estar aquí, y estamos muy felices”, expresó Ayala.

Junior no se confía

Ese ha sido el discurso coherente que han manejado los jugadores y el cuerpo técnico luego de la victoria 1-0 en Barranquilla: no se ha ganado nada. Con la etiqueta de ser los favoritos, y de llegar a Bogotá con una ventaja inicial, el equipo se respalda en la experiencia de jugadores como Sebastián Viera y Teófilo Gutiérrez, que saben cómo jugar finales e instancias decisivas.



“Las finales hay que ganarlas; este equipo está mentalizado en eso. Ya conocemos el clima y el ambiente. Estamos acostumbrados a la altura y hemos sacado buenos resultados”, declaró Teófilo.



El delantero acumuló un centenar de partidos con Junior el sábado pasado, y, en medio de su tercer ciclo con el equipo ‘tiburón’, el más exitoso de todos, busca su cuarto título con el club de sus amores. Como juega en la cancha, asimismo es al declarar fuera del terreno de juego. No le escapó a la responsabilidad de ser los favoritos, ni mucho menos se amilanó por el frío y la altura de la capital de la república.



“Vamos a tener la gente a favor. Una gran colonia de hinchas de la Costa. Quedan 90 minutos y vamos a tomarlo con mucha responsabilidad, jugando bien al fútbol. Sabemos que Junior es el favorito. No hay duda de eso”, afirmó el atacante.

Como referente en el ataque o como media punta, Teófilo será pieza fundamental para que la efectividad retorne a los dirigidos por Julio Comesaña y aprovechen los espacios que Pasto les dejará. Porque los dirigidos por Alexis García tendrán que salir a buscar ese gol que les dé la igualdad en el marcador global.



Los 75 goles del oriundo del barrio La Chinita lo colocan en el top-5 de los máximos goleadores en la historia del Junior, y qué mejor forma que aumentando su cuota goleadora en el partido que les dé la novena estrella. Punto final para la previa, y que empiece el acto final de la obra: la final de la Liga 2019-I. ¿Los aplausos serán para el actor principal (Junior) o la gloria se la llevará el personaje de reparto (Pasto), que viene haciendo las cosas bien para ser considerado protagonista en el balompié colombiano.



