Una de las sanciones más curiosas y extrañas que se hayan dado en la historia del fútbol colombiano se anunció este jueves, cuando se emitió el boletín del Comité Disciplinario del campeonato.

El sábado, Unión Magdalena le ganó 1-2 al Deportivo Pasto para llegar a 10 puntos, convertirse en el líder de la Liga 2022-II y tomar un respiro en su lucha por evitar su regreso a la segunda división.

El perro que interrumpió el partido entre Pasto y Unión Magdalena



El partido se suspendió en el minuto 85, cuando un perro se metió a la cancha del estadio Libertad y comenzó a correr en ella.



Más de cinco minutos se necesitaron para atrapar al animal y sacarlo del terreno de juego, mientras Deportivo Pasto se desesperaba por no conseguir la igualdad que lo mantuviera como puntero del campeonato.

Un caballo y un perro ayudaron a ganar al Unión hoy en Pasto: pic.twitter.com/eF6RxWRKRf — Álvaro Cotes Periodista (@cotesperiodista) July 23, 2022

Increíblemente, el Comité Disciplinario del campeonato le abrió investigación al Deportivo Pasto por una supuesta violación al Código: "Al club que sin autorización del organizador del torneo o sin justa causa aceptada por el árbitro, modifique el horario oficial de realización del partido, retarde su comienzo o continuación o no se presente oportunamente a los actos protocolarios”.

Así argumentó el Comité la sanción al Deportivo Pasto



Según el comité, el Pasto es el responsable de lo ocurrido: "El Club ya tenía pleno conocimiento que un sector del estadio era vulnerable al ingreso de animales, sin que se hayan tomado medidas en torno a este sector en particular y así evitar que se produjeran situaciones como la reportada por el árbitro", dice la resolución.



"Garantizar que estas interrupciones no tengan lugar en el trámite de los partidos de fútbol profesional, es una obligación de los clubes que ofician en condición de local", agrega el comité, y concluye: "Este tipo de episodios no son de buen recibo al no ser presentables ni aceptables, ya que afectan la imagen y seriedad de las competencias oficiales que organiza la Dimayor".



Por esta razón, el Comité Disciplinario le aplicó la pena mínima que establece el Código en este tipo de acciones: una multa de cinco salarios mínimos mensuales, es decir, cinco millones de pesos.



Pasto tiene derecho al recurso de reposición. Habrá que ver si vuelve a entrar un perro a la cancha en el estadio Libertad y le aplican reincidencia...



