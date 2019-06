Deportivo Pasto fue sancionado por la Dimayor

El Comité Disciplinario del campeonato del fútbol sancionó este lunes al Deportivo Pasto por no asistir a la rueda de prensa previa a la final del partido de ida de la final del torneo, que se disputó el sábado en Barranquilla.

La rueda de prensa oficial de la final, en la que sí tuvo representación del Junior, se cumplió el viernes.

El conjunto nariñense deberá pagar una multa de cuatro millones noventa mil seiscientos treinta pesos ($ 4.090.630) por incumplir el artículo 78, inciso F, del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.



"Al club que no cumpla con las disposiciones establecidas por el organizador del campeonato para el desarrollo de los partidos, protocolos de seguridad e identificación, premiaciones del certamen y cualquier otra disposición de naturaleza reglamentaria en relación con el partido o espectáculo deportivo", afirma el artículo mencionado.



El Comité Disciplinario indicó que la Dimayor dispuso de tiquetes aéreos para trasladar a Barranquilla al entrenador Alexis García y al capitán del equipo para asistir a la conferencia de prensa previa al partido de ida.



El gerente deportivo de Pasto le comunicó a la Dimayor que no utilizarían los "tiquetes ya que la decisión por la presidencia y cuerpo técnico del club era darle prioridad a la práctica de entrenamiento previa a la final".



Pasto jugará este miércoles en el estadio El Campín, en condición de local (7:45 de la noche) con Junior de Barranquilla, en el partido de vuelta de la final de la Liga Águila.



